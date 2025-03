Ventajas de estar solo

Comenta Compartir

En la Asamblea de Extremadura quedaba aprobado la víspera de Nochebuena el presupuesto de la comunidad autónoma para 2022, unas cuentas récord de 7.000 ... millones de euros gracias, en parte, al dinero extraordinario procedente de los fondos europeos. No han impresionado sin embargo a los partidos de la oposición, que han votado no, caso del PP y Ciudadanos, o se han abstenido como Unidas por Extremadura. Una vez más, queda a la luz la poca sintonía de la marca extremeña de Podemos con los socialistas, y no parece que estos tampoco hagan mucho por seducirlos desde su mayoría absoluta. De los populares cabía esperar su negativa, dado que promovieron una primera enmienda a la totalidad; de Cs, que se unió, ya francamente nadie espera nada, salvo su absorción efectiva por el PP.

La negociación del presupuesto es lo que, en última instancia, ha servido de excusa para que los vecinos del norte, Castilla-León, entren en elecciones, aunque todo el mundo las daba ya por adelantadas al 2022. A diferencia de la Comunidad de Madrid, o Extremadura llegado el caso, con los comicios convocados para febrero comenzará una legislatura completa por los cambios hechos en su día en el estatuto castellano-leonés. Las comunidades autónomas se han querido ir pareciendo cada vez más primero a las regiones históricas, por un complejo de inferioridad, y luego al Gobierno central, para copiar las prácticas que observan que favorece al que manda. Si a Ayuso no le importó ir a las urnas en los peores momentos de la pandemia, gracias también a la torpeza socialista, a Mañueco lo de la mejor gestión de los fondos europeos para la reactivación de la economía le ha debido de parecer una cuestión menor. Estamos ya curados de espanto y no es el primero, pero conviene seguir diciéndolo: el uso partidista de los resortes del poder sin atender a lo que resulta mejor para la ciudadanía es poco digno. El ciudadano de a pie está sometido a las triquiñuelas políticas del partido que más provecho saca en cada ocasión. Decía que la aprobación del presupuesto extremeño para 2022 solo ha tenido el respaldo del PSOE. Con la mayoría absoluta de 2019, el ceño fruncido del resto de grupos parlamentarios apenas importa, si bien Fernández Vara procuró sacarle mucho brillo en el pasado al hecho de aprobar las cuentas pactando una veces a un lado y otras, a otro. Rasguños menores en cualquier caso porque ahora el discurso imperante es que la región ofrece estabilidad política como una de sus virtudes para intentar atraer grandes proyectos. Parece que los gobiernos de coalición no la garantizan del todo, tal vez porque desde el principio ni sus propios protagonistas creen en ellos. La combinación PP-Cs ha hecho aguas en Murcia, Madrid y Castilla-León, y solo en Andalucía ha transmitido, hasta el momento, una sensación de solidez y de no ser el gobierno una jaula de grillos diaria. Imposible conocer lo que hubiera pasado en la región de no haberse dado la inesperada mayoría absoluta de un Fernández Vara que no le hacía ascos a llegar a algún tipo de entendimiento con Ciudadanos en 2019, hoy ya un escenario tan lejano. Si es verdad que quienes deciden dónde invertir y en qué sitios localizar sus mejores proyectos empresariales tienen en cuenta, entre otros factores, la variable de estabilidad política, entendida esta como gobiernos mayoritarios, y no responden a factores aleatorios o de dirigismo político, Extremadura estaría en una buena posición para albergar esas iniciativas de las que tanto hemos hablado en este 2021 que se agota.

