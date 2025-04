Lo que está por venir

Hace unos días, celebramos en la Creex, junto con la patronal extremeña de la construcción Pymecon, una rueda de prensa donde abordamos la situación desesperada ... de las empresas y autónomos ante la brutal subida de costes y la tibia reacción del Gobierno para hacer frente al problema.

Los medios presentes pudieron constatar cómo en el salón donde se celebró la comparecencia se habían dado cita medio centenar de empresarios y empresarias del sector, no solo para apoyar lo que allí se dijo sino, sobre todo, para que las personas encargadas de trasladar a la opinión pública lo que ocurre pudiesen poner cara a cada una de las historias.

Estamos hablando de empresas pequeñas y medianas, de autónomos, muchas de la cuales están logrando superar, con gran sacrificio, la crisis iniciada en 2008, y también el parón de actividad que supuso la pandemia. Son ejemplo de resiliencia, de trabajo, de esfuerzo y tesón.

Podemos asistir a un escenario en el que no se ejecuten carreteras, hospitales, colegios, centros de salud, puentes...

Pero hasta el material más flexible y resistente se termina partiendo si la tensión a la que se le somete es sostenida y excesiva, y la voluntad más firme se quiebra si solo recibe sinsabores, silencio e indiferencia.

No se trata de quejarse por quejarse. Desde la Creex llevamos muchos meses explicando que, de no tomarse medidas valientes para revisar los precios de obras, servicios y suministros en los contratos públicos, las empresas no aguantarían.

Desde la Administración autonómica recibimos una respuesta de alcance muy limitado, pues mientras sigan vigentes la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación de la Economía, las competencias no le permiten ir más allá.

Por su parte, el Gobierno sacó un Real Decreto, el 3/2022, que supuso una enorme decepción, un parche insuficiente. Por un lado, se limitaba la revisión de precios al alza de unos pocos materiales, y por otro, se excluía de facto tanto el brutal incremento de precios de la energía, de gran impacto en un sinnúmero de actividades, como todos los contratos públicos de servicios y suministros. Para ese viaje...

Las empresas y autónomos se vieron, y se ven, abocadas pues al dilema 'susto o muerte': si continúan con los contratos ya firmados, algunos con vigencia de años, irán a la ruina; si renuncian, tendrán que arrostrar sanciones y seguramente la prohibición de contratar con la Administración durante años, es decir, también la ruina.

Cierto es que cuando se acude a una licitación pública se hace 'a riesgo y ventura', es decir, ha de calcularse un posible cambio en las circunstancias y costes, y eso viene descontado al realizar la oferta, pero siempre dentro de un margen razonable.

Esta no es la situación actual, veamos algunos ejemplos: en pocos meses, el acero ha subido un 120%; la madera, un 173%; el aluminio, un 80%; el vidrio, un 300%... ¿Y qué decir de los costes de la energía? La electricidad ha subido un 486% y los carburantes un 78%.

Para colmo, el Gobierno decide por su cuenta (que no riesgo, que ese va a las empresas) incrementar de nuevo el SMI, con el efecto dominó que ello tiene en el resto de salarios.

Las consecuencias de esa negación de la realidad en la que vive el Gobierno ya empiezan a notarse. Hace poco conocíamos el parón en los trámites para la tan necesaria, aplazada y deseada autovía Cáceres-Badajoz.

Es solo la punta del iceberg. Seguiremos asistiendo, si el Ejecutivo central no lo remedia, a la paralización de obras, suministros y servicios, y esto no es algo que afecte solo a la viabilidad de las empresas, con ser esto ya muy grave, afecta a la sociedad en su conjunto.

Porque podemos asistir a un escenario en el que no se ejecuten carreteras, hospitales, colegios, centros de salud, puentes... y a que se dejen de prestar servicios relacionados con la depuración y abastecimiento de agua, limpieza de edificios públicos, seguridad, mantenimiento, suministros a hospitales y organismos públicos, etcétera.

El Gobierno debe decidir, pero debe hacerlo ya, si le resulta menos gravoso ese caos de empresas cerradas, pérdida de empleo y paralización de contratos, o poner medios reales para revisar y ajustar los costes, que supondrá un desembolso adicional, sí, pero nunca tan elevado en términos económicos y sociales como dejar a las empresas en la ruina y a los ciudadanos sin obras, servicios y suministros necesarios.