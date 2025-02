No vemos las cosas como son, sino como somos

Puede ser que tú también guardes una frase que te resuene o te haya resonado en algún momento de tu vida, bien sea en un cuaderno escrita, en las notas del teléfono o un pantallazo. El título es una frase que pronunció hace muchos años ... el pensador Jiddu Krishnamurti, y la guardé, hace no tantos, en un cuaderno.

Estamos en una fechas en las que, depende a qué persona preguntemos, podrá contestar que son las más entrañables del año, o, del lado contrario: que pasen cuanto antes. Otra quizá pueda decir que le encanta ver la alegría en los ojos de sus hijos cuando llegan los Reyes, que a ella le dan igual estas fechas pero que las vive intensamente por ellos, y también quién te diga que desde que su hijo ya no está ha perdido para siempre la ilusión. Otra tal vez conteste que le gusta poner el árbol en el puente de diciembre y que no lo pone antes porque ¡qué se yo! Y habrá quien pronuncie: ¡ojalá cuando me levante sea ya el día después de Reyes!

Seguramente haya hogares donde la decoración pueda verse desde la calle, y otros donde no se pondrá portal ni árbol.

Quizá haya quien solo pueda estar con las personas que quiere en estas fechas, quien esté todo el año y aproveche este momento para viajar a otro lugar, quien físicamente esté, pero parezca que no, quien no esté físicamente pero que siempre estará presente y quien directamente no quiera estar.

¿De qué depende todo lo anterior? De cómo somos, de lo que pensamos, sentimos y decidimos. Y por supuesto, de lo que vivimos. Porque si algo puede ser verdad es que el filtro con el que miramos dista mucho del que fue cuando éramos niños. En esos años nos podía la ilusión, las luces, la decoración y, sobre todo, la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel. Ignorábamos cualquier otra cosa que sucediese a nuestro alrededor porque eran vacaciones y no cualesquiera. No teníamos nada que ver con dónde cenábamos un día u otro, con si se compraban langostinos o percebes, y, menos aún, con lo caro que estaba todo en el súper.

En cambio, del otro lado de esas decisiones estaban nuestros padres, madres, tíos, abuelos, etc. Eran ellos quienes llevaban esa carga añadida que traen estas fechas en el sentido de organizarlo todo. Y no quisiera olvidarme de la misión tan importante de hacer de emisarios de todas las peticiones que queríamos enviar, ese trabajo extra de «mediadores reales».

Mi más sincera gratitud porque a veces para entender se necesita vivir, emplear el mismo esfuerzo, y es así cuando aparece el golpe a la conciencia. Antes no pudo aparecer porque, además de todas las tareas anteriores, tenían la máxima: hacernos vivir como niños y, a veces a pesar de las pérdidas sufridas, trataban de seguir dándonos la mejor de las Navidades.

Hoy en día no ignoro que hay personas que, por lo vivido, no tienen ni un ápice de ánimo ni de ganas de estos días, pero son «emisarios reales» de algún niño y se tienen que esforzar para que la magia no desaparezca. Por ellas.