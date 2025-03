Comenta Compartir

El filósofo Kieran Setiya, profesor de Ética en el MIT, nos dice: «Para ser feliz, asume que la vida es una mierda». Que no hay ... que ser filósofo para saber o asumir esto. No sé qué le pasa a Amaia Montero, pero la foto que ha puesto en Instagram es terrible, como de mandarle un retén de psicólogos. Ante la pregunta de qué había pasado, respondía: «Pedro Sánchez y Marine Le Pen». Demonios. Una foto desaliñada y donde se sale mal, vale, ¿pero Marine Le Pen? Vemos pasar gente por nuestras pantallas. Amaia, mal. Gabriela Sabatini, guau. Se dirige a Nadal para proponerle un doble mixto. Qué mujer, qué 52 años. Un bellezón, y no aquella atractiva joven burranca que parecía llevar hombreras de carne. Lo de Amaia es preocupante. ¿Pero y Josep Borrell? ¿Le han visto la cara? Hablamos de los demás porque se enseñan. Ya lo decía el Filomeno de Torrente Ballester, «para vivir, hay que esconderse». Y no hace falta una guerra, sólo exposición pública.

