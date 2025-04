El velatorio

Comenta Compartir

A la mayoría de las personas de mi generación nos enseñaron a velar a nuestros muertos hasta que llegaba la hora de su entierro, o ... incineración como en el caso de mi familiar que llevaba años pidiéndome que no quería enterrarse envuelta en una sábana o con un saco con cremallera. Es lógico que durante la pandemia las precauciones fueran todas con el propósito de que la misma no se expandiese. Por ese motivo, no podíamos entrar en los hospitales, salvo una sola persona allegada al ser querido enfermo; porque eso debía ser lo normal. Pero me resisto a que los tanatorios aprovechen la pandemia para echar a los familiares a las once de la noche cuando se ha dado vía libre a otras cosas más proclives a propagar las posibles variantes de la covid. Soy consciente de que hay ciudades que llevan años cerrando los tanatorios a determinada hora; pero yo siempre he pensado que es lo último que hacemos por nuestros seres queridos. Debe ser voluntad de cada uno el quedarse o no en el tanatorio, sobre todo, a los familiares de primer grado de consanguinidad. Hay personas a las que les da miedo la oscuridad, y mi madre era una de ellas. Dejar sola a un ser querido al que da miedo la oscuridad te hace sentir culpable, porque en esos momentos tú no crees que se haya ido del todo. Por ese motivo no comprendo cómo dan rienda suelta en la discoteca para estar hasta las 6 de la mañana, beber en la barra del bar, concentrarse o manifestarse sin reunir las distancias, en algunos casos, y no nos dejen estar en el lugar donde solo queremos acompañar a la persona que no vamos a ver más. Por otro lado, ¿el ahorro de luz, calefacción y otros recursos del tanatorio va a revertir en nuestro seguro de decesos o nuestro recibo va a seguir igual?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión