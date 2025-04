Vejestorios con marcha

Rosa Belmonte Domingo, 12 de marzo 2023, 00:56 Comenta Compartir

Vaya sorpresa, en junio viene Bob Dylan a España. 81 años, ocho ciudades y veto al teléfono móvil. Bueno, 82 tendrá ya el Nobel de ... Literatura (te tienes que reír por no llorar) cuando venga. Ya no me acuerdo de si se lo he leído a Chuck Klosterman en 'Los noventa' (Península) porque no encuentro la cita o a otro, pero escribía quien fuera que mucha gente va a ver a Bob Dylan por decir que ha ido a ver a Bob Dylan, no porque Bob Dylan esté para ir a verlo.

¿Y qué importa? También hemos ido a ver a Juanita Reina en 1990 en el Festival del Cante de las Minas o en el 92 en lo de 'Azabache' en Sevilla (pero ¿cómo nadie ha hecho una serie de televisión de esa reunión de estrellonas? ¿Es que hay que llamar a Ryan Murphy?). Bob Dylan no tendrá el tronío (qué bonita palabra) que Juanita Reina ha tenido a cualquier edad, pero no deja de ser Bob Dylan. ¿Quién es Tamames? Y estamos deseando ver su actuación. Porque nos va la marcha. Fúnebre o no.

