Vehículos y climatología

Sabemos cual es la situación climatológica que estamos padeciendo y la que tendremos que soportar a lo largo de los próximos años con la que ... nos está cayendo, y me parece muy bien que los políticos de turno tomen las decisiones que consideren oportunas para poder hacer frente a esta situación tan dura y tan peligrosa para todos. Pero no siempre se puede actuar tomando medidas drásticas que de una u otra forma puedan suponer privaciones a la ciudadanía, particularmente a los mayores que festejan los últimos años de su vida. Y viene a cuento este comentario porque acabo de leer la última 'quijotada' de nuestro mal venido político gallego Alberto Núñez Feijóo, que pretende terminar con los vehículos de gasolina o diésel que tengan más de 10 años de rodaje; y claro esto demuestra lo poco que piensa en los ciudadanos que supuestamente tengan más de 65 años disfrutando de su vehículo, sobre todo sabiendo que con esa edad ya no van a poder adquirir otro vehículo más antes de exhalar su último suspiro. Hay muchos mayores que después de su jubilación se compraron el último vehículo de su vida y que con sus más de 80 años siguen funcionando y necesitan al mismo tiempo su automóvil para poder moverse por la ciudad, porque no siempre se dispone de otras posibilidades. Una cosa es que ya no te permitan la compra de otro vehículo nuevo o que decretado por el Art. 14, como dicen los listos, tengas que abandonar el que ya tienes o tirarlo a la chatarra cuando todavía 'berrea' alegremente entre tus brazos. Me consta que nuestro gobierno socialista, tiene in mente dar solución a este problema, pero no a la tremenda como prefieren los que mandan al Sr. Feijóo y se ve que la dichosa 'Marea blanca', les ha hecho un excesivo mal efecto aunque sea blanca.

Cartas al director