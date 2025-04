Comenta Compartir

Pareciera que en este país no se puede freír un huevo sin que se vierta el aceite, se rompa la sartén o se incendie la ... cocina. Uno no acaba de comprender cómo es posible llegar a ciertas conclusiones, en apariencia sencillas, que lejos de resolver los problemas los profundizan más, cuando no generan otros donde no los había o polémicas que no existían. Hay cosas que el común contempla resignado e incrédulo, y determina que los que toman decisiones, a los que se les presupone cierta ventaja (además de la verborrea, de haber alguna ciertamente), no resuelven las cuestiones de interés general por la vía más satisfactoria (que suele ser la más sencilla) sin crear algún conflicto, se desvanece la fe en un buen desenlace de asuntos más enjundiosos.

Referéndums, debates, comisiones de «expertos», reuniones varias y ruedas de prensa después, resulta que la conclusión es poner un nombre... ¡que ya existe! Un plagio, que se diría en ámbitos académicos, en toda regla, con el agravante de robarle a un pueblo lo más valioso que tiene, su propio nombre. Porque Vegas Altas existe, aunque sea desde hace unas pocas décadas, aunque no tenga entidad jurídica, o aunque sus habitantes no sean demasiados. Pero estos, sus calles, sus casas y su historia (aunque sea reciente) están ahí, y ningún capricho político, ausencia de ideas o el plagio más vago que se recuerda, pueden quitarle su identidad a este pueblo 'velis nolis' por el simple hecho de provenir la decisión de niveles administrativos superiores al poco peso que una pedanía pueda tener. Si en el nombre, 'a priori' lo más sencillo, ya se comienza dividiendo a la población y copiándole-hurtándole a Vegas Altas su ser, miedo da el desenlace de esta «fusión».

