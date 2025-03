Mi vecino ya no ve el parte

La semana pasada me decía una persona mayor que había dejado de ver 'el parte' porque la mitad de las cosas eran desgracias y la ... otra mitad no las entendía.

Lo que este hombre no sabe es que la mitad que no entiende también son desdichas: subida de los tipos de interés, ralentización del crecimiento con peligro de recesión, inflación galopante...

Luego están las cosas de andar por casa, que las sufrimos sin necesidad de verlas en el parte, como la sequía que se está cebando de manera muy especial con los pueblos del sur de Badajoz.

Aunque la memoria no nos libra de las carencias, sí al menos puede espantar la alarma ajustando a la realidad la percepción de las cosas. En Extremadura han sido muy frecuentes los periodos de sequía, por eso la naturaleza, que es sabia, ha sembrado nuestros campos de encinas, alcornoques y jaras, no de castaños o helechos, salvo en zonas muy determinadas.

Probablemente si tuviéramos un poco de memoria no nos saturaríamos tanto. ¿Eso quiere decir que podamos gastar el agua como si no costara? Pues no. A nadie se le escapa que el despilfarro en este tema es tan alto como en otros que no nos podemos permitir, pero entre el ahorro y la depresión por pensar que a la vuelta de la esquina esto será un desierto, va un trecho.

Es más, tal vez lo único que nos quede sea eso: gastar menos para regatear la inflación, empeñarnos menos para poder pagar los intereses y desterrar el despilfarro de agua para no vaciar los pantanos. La sobriedad siempre ha sido un buen adorno en todos los campos de la vida.