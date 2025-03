El vecino francés

Analizando los recientes resultados electorales en Francia toca echar mano de ese refrán tan nuestro que lanza la advertencia de que cuando las barbas del ... vecino veas cortar, conviene ir poniendo las tuyas a remojar. Acabamos de presenciar aquí al lado la debacle casi total del partido republicano, que equivale más o menos a nuestro Partido Popular. Su candidata, Valérie Pécresse, ha pasado en unas semanas de ser considerada una mezcla esperanzadora entre Margaret Thatcher y Angela Merkel a ocupar los últimos puestos en las encuestas y, de ahí, a obtener un paupérrimo resultado, inferior al 5%. Asimismo, esta primera vuelta deja herida de muerte a la formación equivalente a nuestro PSOE. Con un resultado asombrosamente escaso, por debajo del 2%, Anne Hidalgo se convierte en otra promesa sin cumplir que lleva al Partido Socialista francés al borde de la desaparición.

Para que nos demos cuenta de las proporciones de la transformación política que se ha operado en la vecina Francia, puede resultar clarificador realizar algunos paralelismos. Lo que ha sucedido en Francia es como si la formación de centro de Albert Rivera hubiese ganado la primera vuelta y Vox hubiese quedado en segunda posición. Estos dos partidos, con un 28% y un 23% de los votos, serían los que pasarían a disputarse la victoria final en una segunda vuelta. Una plataforma a la izquierda de los socialistas, fundada en 2016, la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, ha obtenido el 22% de los votos, situándose en un digno tercer puesto. La joven formación de izquierdas, liderada por un septuagenario Mélenchon, ha celebrado la derrota como si de una victoria se tratara, ya que se perfila en el horizonte como la formación que puede liderar una refundación de la izquierda, si finalmente se consuma el hundimiento de los socialistas.

Tras Macron, Le Pen y Mélenchon, que superan el 20%, se sitúan a muy larga distancia las demás formaciones, puesto que ninguna alcanza el 10% de los votos. Y los partidos tradicionales, omnipotentes en el escenario político de la Quinta República Francesa, muestran ahora su debilidad e incluso su irrelevancia. Los votantes han dejado de verlos como un valor seguro frente a otras aventuras ideológicas para considerarlos dinosaurios políticos alejados de la realidad, cuya escasa energía se consume no en resolver los problemas de la ciudadanía sino en poner en movimiento la propia maquinaria ya obsoleta.

En vista de lo que ha pasado aquí al lado, cabe preguntarse si un escenario así podría darse en España. Y la respuesta es que, ahora mismo, no parece probable. Sin embargo, hace no tanto todos estos cambios estuvieron a punto de suceder también en nuestro país. Albert Rivera podría haber alargado un poco más el éxito de su partido Ciudadanos, concebido como un partido de centro, capaz de aglutinar a los descontentos tanto del PSOE como del PP. Ciudadanos, fundado diez años antes que el LREM (La République en Marche) de Macron, fue considerado por muchos analistas como una fuente inspiración para el joven político francés. La mala suerte y sobre todo la falta de habilidad en los pactos quisieron que Rivera fracasara y Macron obtuviera la presidencia de la República. A partir de ahí, las biografías de ambos se bifurcan para siempre. Además, el panorama político francés se transforma hasta resultar irreconocible, mientras que el español se mantiene, pese a la pérdida de votos del PP y PSOE.

Pablo Iglesias fue otro joven político que parecía llamado a sacudir el arco parlamentario español y transformar la soporífera alternancia entre socialistas y populares. No fueron pocos los votantes de izquierdas que miraron a Iglesias como el posible Mesías que se necesitaba para una refundación ideológica. Él mismo, sobrado de ego, no dudaba en presentarse como alguien que había venido a hacer volar por los aires la vieja política y sus estructuras, con el objetivo de poner la gestión pública al servicio de los ciudadanos. Todo sonaba muy bien, pero las decepciones llegaron antes de que se cumpliera alguna de las promesas. Pablo Iglesias comenzó mostrando poco equilibrio postelectoral, justo cuando más se necesitaba sujetar bien el timón para que la nave del nuevo partido salvase los cambios de corriente que implicaban los pactos. Pese a los errores cometidos, la historia le dio otra oportunidad. El pacto de Unidas Podemos con el PSOE le convirtió en vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez. No merece la pena extenderse en cómo su falta de serenidad para ejercer la política hizo que fuera otra oportunidad perdida. Esta vez el volantazo sacó a Pablo Iglesias de la política quizá para siempre.

En los últimos años España se ha encontrado en una coyuntura parecida a la de Francia. Los cambios que estamos presenciando en el vecino galo podrían haber sucedido también aquí. En algunos momentos de la política reciente, sobre todo en torno a 2015, nuestros grandes partidos daban signos de desgaste y agotamiento, y otras fuerzas emergentes, como Ciudadanos o Unidas Podemos, parecían aportar discursos más acordes con los tiempos. ¿Qué falló? Posiblemente fallaron las figuras que lideraron los cambios, sobradas de ambición y faltas de la firmeza y la prudencia que se necesitan para avanzar en política.