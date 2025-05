¡Vaya con los nombrecitos!

Comenta Compartir

Se han tenido que reunir catorce expertos durante dos meses para elegir los nombres de la que será una de las grandes ciudades de Extremadura. ... Han elegido Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana, que, por muy evocadores que sean, no tienen en cuenta que hay que pronunciarlos, recordarlos y asimilarlos. Resulta extraño decir: Juan ¿A dónde vas? Pues mira, a Concordia. ¿No choca un poco decir que trabajo en Mestas del Guadiana? Tengo la seguridad de que los expertos habrán barajado otras muchas denominaciones, pero si tenían como consigna que no apareciera ni Don Benito ni Villanueva para evitar rivalidades, eso suele derivar en un conflicto mayor. Hay nombres sencillos con los que se mantiene la idiosincrasia de los pueblos que se unen y no hay que olvidar porque son su origen, por ejemplo: VillaBenito (con o sin «de La Serena»), Don Benito de la Serena. O que tengan en cuenta el nombre de la comarca, como Serena de los Ríos, Serena del Guadiana, Nueva Serena, Serena la Nueva, etc. Y para no complicarse, mantener ambos nombres: Don Benito-Villanueva, siguiendo el ejemplo de Peñarroya-Pueblonuevo, pueblos de Córdoba que se fusionaron en 1927. Tampoco se ha dado voz ni voto a los paisanos de allí, que podían haber sugerido nombres durante los dos meses, o haber sometido a un referéndum una lista. No me extraña que tiren de cacerolas. En vez de Concordia del Guadiana, acabaremos hablando de Contienda del Guadiana.

