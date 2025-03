Los 'vaticinios' de Tezanos

Comenta Compartir

Hace unos días pudimos escuchar en televisión los «vaticinios» electorales de Félix Tezanos y es penoso. Sus trabajos son los mejores. Los demás –hay más ... de 10 en España– no son de fiar. Según él, Pedro Sánchez le saca cuatro puntos de diferencia a Alberto Núñez Feijóo. A nadie se le escapa que las técnicas que aplica el Tezanos son poco fiables. O, por lo menos, dejémoslas en poco rigurosas. Espero y aconsejo al PSOE que no se venga arriba con las teorías de Tezanos porque se pueden llevar una sorpresa. La poca humildad, de la que hoy hacen gala muchos políticos, brilla por su ausencia en el señor Tezanos. Pero claro, me temo que hace lo que le dicen tiene que hacer. Podía contar la realidad, que no es otra, que el PP aventaja en intención de voto al PSOE, pero que el PSOE en este tiempo que le queda debe intentar e intentará remontar. La ciudadanía está muy cansada de promesas incumplidas. Las medidas que se toman no dan el fruto que se pretende. La ciudadanía en exclusión social aumenta cada día. Los pequeños comercios tienen que cerrar porque no pueden mantenerse a flote con tanta pérdida. Un sector amplísimo de la población no llega a fin de mes. La cesta de la compra se encarece por día. Las cesiones constantes ante Bildu, Podemos y Cataluña enojan a muchos afiliados y simpatizantes del PSOE.

A los socialistas ya les jugó una mala pasada el hooliganismo del que hizo gala el Tezanos. ¿Se acuerdan? Fue en las elecciones madrileñas. Se inclinó por un empate entre conservadores y progresistas e Isabel Díaz Ayuso estuvo casi a punto de sacar mayoría absoluta. Y no contento con esto, volvió a columpiarse con las elecciones Castilla y León. Ilusionó a Tudanca, otorgándole una horquilla de entre 29 y 34 diputados, ganándole a Fernández Mañueco. El resultado ya lo conocen, hoy día preside Castilla y León Fernández Mañueco, apoyado por Vox. Menos mal que Tezanos se cuidó un poquito al hablar de las elecciones andaluzas. Pero tampoco acertó, ya que hablaba de una victoria de Moreno Bonilla tirando a holgadita y el resultado fue que ganó por mayoría absoluta. El señor Tezanos, sin quererlo, hace daño al PSOE porque sus votantes y dirigentes se confían y después pasa lo que pasa.

