Vareando desde Moncloa

No me veo capacitado para operar a corazón abierto, por eso me sorprende que Guillermo Fernández Vara, cuyos estudios económicos son cuanto menos desconocidos, hable ... con tan poca sutileza sobre el apuñalamiento impositivo de los extremeños. Tal vez por lo hiriente que es dicha herida sepa algo de lesiones, por ser médico, pero lo que no parece es saber cerrarla. Con su boca asusta al dinero, que huye a tierras más agradables, llevándose consigo a lo mejor de nuestra tierra, quienes, necesitados de pan y trabajo, huyen despavoridos. Cuando su partido ha gobernado durante decenios, aumentando solo la miseria y siguiendo al frente desconociendo la mejoría, debería, ya que no hace nada por Extremadura, al menos no crear una imagen de la región errónea, llegando a confundir a Vara con un gestor no ya eficiente sino pasable. Lo único en lo que parece eficiente es en destruir e intentar producir inquina contra mejores presidentes de otras regiones, por supuesto por orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, conocedor de la única cualidad de Vara, lo usa de pregonero de la incompetencia. Prueba de ello es donde estamos.

