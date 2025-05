Las varas de medir

En mi pueblo los mostradores de los comercios eran siempre más altos que la barra del bar 'Coto' y más bajos que la del bar ... de Pedro Carretero, ambos en la Plaza del Álamo. Solían ser de madera y, en la parte superior interna, sobre la zona donde se ubicaban los cajones en los que se guardaban tanto la recaudación con el cambio como la lista de los deudores, que siempre hubo, se encontraba la distancia de la vara limitada por dos chapas para poder medir mejor las piezas de tela. En algunas ocasiones a lo mejor coincidía exactamente lo solicitado y pagado. Por lo general, el comerciante añadía un poco más a lo medido antes de meter las tijeras.

En Zafra, ciudad extremeña donde el comercio siempre fue muy significativo desde la Edad Media, las autoridades, para evitar conflictos entre mercaderes y clientes, grabaron el largo de la vara en el fuste de una de las columnas de granito de la Plaza Chica, donde tenía lugar el mercado. En caso de dudas o conflictos estos se resolvían recurriendo a ella. Aún sigue en su sitio «la vara de medir» de Zafra, aunque en la actualidad sea, sobre todo, una atracción turística. Digo todo esto por el espectáculo que hemos presenciado durante estos últimos días, en los que se hacían pupa en el PP.

Esta semana todos los periódicos, radios y televisiones se han desayunado, y nos han hecho desayunar, con el problema doméstico del PP entre Isabel Díaz Ayuso y la ejecutiva de su partido liderada por Pablo Casado y Teodoro García Egea. Por ser en la actualidad el partido político alternativa a todos, de alguna manera, nos afecta. Ya todos conocemos cual ha sido el desenlace final.

Las vergüenzas hay que lavarlas en familia, pero en esta ocasión se rebasaron los límites familiares

Mi opinión es que las vergüenzas hay que lavarlas en familia, pero vemos que en esta ocasión se rebasaron los límites. Uno de los protagonistas cansado de aguantar no le ha importado ponerse el mundo por montera, el partido en este caso, saliendo a la plaza pública a decir sus verdades. Debía estar hasta muy arriba o hasta muy abajo como para poner en riesgo su cargo. Muy segura debía estar de sí o muy harta, pues las estructuras de los partidos son muy potentes y quienes las controlan tienden a arroyar y salir vencedores en estos conflictos. En alguna ocasión la víctima ha triunfado sobre la estructura con el apoyo de los afiliados de base, pero el cuerpo político, el partido, queda resentido en forma de abandono de militantes y en el cambio de algunos principios fundacionales, con lo que se termina manteniendo el nombre, pero siendo remedo de lo que fue en origen. De esto, tenemos ejemplo en España. Recuerden el caso del propio Pedro Sánchez, que fue destituido por el comité federal del PSOE y, posteriormente, tras unas elecciones primarias fue elevado por las bases del partido, que hicieron causa común con el débil, y fue repuesto como secretario general.

Ya sabemos cómo ha terminado, aunque no sepamos quién estaba más cargado de razón, pero ha terminado en tragedia para unos y para otros no habrá sido más que un sainete. Era mucho lo que se jugaban y las dos partes han perdido algo. La honorabilidad de una parte fue puesta en cuestión sin haber razones suficientes para ello, pero siempre habrá quien recurra a lo que dice el refranero sobre el río y el agua y la otra parte ha perdido todas sus opciones de poder: la dicha fue lo que duró. Hay algunas cuestiones que están muy mal, las haga quien las haga. Las investigaciones son más propias de una novela negra que de un partido, donde a todos se les supone honorabilidad, como el valor al soldado, e igualdad y donde se presume el principio de inocencia y no el de culpabilidad, que en la trama el novelista tratará de esclarecer, aquí terminarán siendo, probablemente, los tribunales quienes resuelvan. Pues no se ha tratado de una novela, sino de un partido político y dentro de todos ellos las luchas de poder existen. En este caso las cosas han llegado a mayores y el propio PP necesitará no solo un lavado de cara, sino una buena remuda para hacerse nuevamente presentable ante la sociedad española, pues no deja de ser la alternativa de poder político en España.

El móvil no creo que fuese una comisión comercial, pues es un tema un tanto baladí en los tiempos de la pandemia en que todo el mundo desesperadamente trataba por salvarse mediante la protección con unas mascarillas, guantes y geles que se presentaban como panacea y no teníamos, sino una lucha por el poder. El propio Gobierno 'dilapidó' ingentes cantidades de dinero, si se analizasen todos los contratos de suministro algunos no aguantarían un análisis serio. Supimos de empresas sin domicilio social y sin actividad que fueron agraciadas y beneficiadas con contratos suculentos. Y lo peor de todo es que aún no sabemos ni cuántos de nuestros conciudadanos murieron como consecuencia de la pandemia, especialmente en los primeros seis meses. Nadie sabe nada, nadie es responsable de nada en esta España nuestra, pues ni los tribunales han ejercido el amparo esperado y demandado cuando por el fiscal Navajas se desestimó la admisión de unas querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Seamos serios, parece que olvidamos siempre la mayor y nos vamos por las ramas. Me gustaría que tuviésemos el mismo interés en todas las causas.

Hemos visto ir a degüello por esta comisión no por su cuantía, sino porque podía afectar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y de paso al líder del PP, Pablo Casado, cuya salida a los medios no fue la mejor, sino la de un novel espontáneo. No estuvo a la altura ¿pero acaso no ha habido otros afectados, que fueron recogidos en los medios de comunicación social, pero no duraron dos días o no tuvieron igual relevancia? Desde luego, parece que siendo otros los afectados, tienen mejores protectores o lo saben hacer mejor. Aquí es donde aparecen, a mi entender, las distintas varas de medir. No hacemos leña con el mismo interés de todos los árboles caídos, sino solo de los que nos molestan en el paso en nuestros acirates.