Varapalo judicial contra Meta

La prensa española gana una batalla histórica frente a los abusos del imperio tecnológico

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Un juzgado de Madrid ha condenado al gigante tecnológico Meta a compensar a la prensa con 542 millones de euros por competencia desleal. La controversia ... surge de una demanda interpuesta en 2023 por 87 editoras de prensa –entre ellas, el grupo Vocento– y agencias de noticias españolas, agrupadas en torno a la Asociación de Medios de Información. De acuerdo con los demandantes, la multinacional de Mark Zuckerberg extrajo ilícitamente datos personales de los usuarios para incrementar sus ingresos de publicidad en Facebook e Instagram durante al menos cinco años, vulnerando la legislación europea y afectando con ello al negocio de la prensa digital española, que sí cumplió la normativa y tuvo que competir en posición de desventaja. La sentencia, emitida el 19 de noviembre, ha estimado parcialmente la demanda de los medios. El juez concluye que Meta, abusando de su posición de dominio, trató un volumen ingente de datos para ofrecer publicidad personalizada a sus usuarios sin su consentimiento, tal y como exige el Reglamento Europeo de Protección de Datos. La cuantía de la compensación, estimada a partir del negocio que se presupone a Meta en España, constituye en verdad una parte insignificante para la multinacional, cuya capitalización bursátil es superior al PIB de la mayoría de países del mundo. La estadounidense facturó solo el año pasado164.501 millones de dólares y obtuvo unos beneficios de 62.360 millones.

