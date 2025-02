Vara soporta pero pelea

Comenta Compartir

Extremadura es una región del suroeste peninsular que lleva décadas, siglos diría yo, en la que siempre hemos estado viviendo por debajo de nuestras p ... osibilidades, con bastantes diferencias de otras comunidades, siendo una región amplísimamente agrícola y ganadera, que disfruta de muchas más horas de sol que la mayoría, con lo que eso significa para las energías renovables y con una riqueza geológica que para sí quisieran otras regiones. Extremadura es muy rica en recursos mineros bajo tierra y dentro de esa riqueza están clasificadas las aguas minerales y las minero-medicinales. Y aunque no tengamos carbón, tenemos rocas ornamentales (canteras de mármoles, granitos y pizarras), arcillas rojas, uranio, sílice, grafito, litio, cuarzo o feldespatos, etc. y los minerales metálicos como: antimonio, bismuto, cromo, cobre, estaño, níquel, oro, plata, plomo, wolframio, zinc, etc. Los datos que baraja la Junta de Extremadura, a través del Sistema de Información Geológico Minero, se conocen más de 1.100 muestras y explotaciones de minerales metálicos y energéticos distribuidos por toda la región; es decir no es algo imaginativo por mi parte, pues en mis tiempos de actividad laboral me tocó muy de cerca conocer esas explotaciones; por eso me gustaría que nuestro presidente, Guillermo Fernández Vara, no retrocediera ni desistiera en posibilitar todas las ayudas habidas y por haber, no solo con las energías renovables –que también–, sino además con las mineras, porque pueden ser la salvación económica de nuestra tierra. «Haremos lo que haga falta, para que nuestros minerales no salgan de aquí», dijo Vara.

