Vara y las palabras soeces

Era un desconocido para la mayoría hasta que soltó eso de «señores, voy a serles sincero, estoy hasta los cojones de todos nosotros». Esa declaración ... colocó a Fran Carrillo, diputado de Ciudadanos en el parlamento andaluz, en los titulares de muchos medios fuera de su comunidad. Simplemente porque en su frase metió una palabra malsonante. Si hubiera dicho estoy hasta las narices, su repercusión a buen seguro hubiera sido infinitamente menor.

Cierto es que no significan lo mismo o que, desde luego, no transmiten el mismo grado de hartazgo que pretendía evidenciar Carrillo en ese momento, cuando ni en plena lucha contra la covid sus señorías eran capaces de aparcar la bronca. Porque no es lo mismo ni mucho menos que algo te moleste, irrite, enfade, exaspere o encrespe a que te joda.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en un desayuno esta semana con empresarios en Madrid dijo, en referencia al trato que se ha venido dando a la región o la falta de confianza en sus posibilidades, que «el desprecio con el que tradicionalmente nos han tratado se lo van a meter por el culo». Y añadió: «Permítanme que utilice esta palabra porque es la adecuada». Al día siguiente, en un acto en Plasencia, ya no le debió parecer que lo era porque no la repitió. Aunque insistió en el mensaje, rectificó las formas y evitó las que calificó como «palabras soeces». Y volvió a defender, «con mayor corrección», el cambio que a su juicio se está produciendo en Extremadura, que hará que vengan industrias a esta tierra y que ya no sean los extremeños los que emigren en busca de un proyecto de vida, sino otros los que vengan aquí para conseguirlo. De la mano, según explicó, de la apuesta que está haciendo la región por las renovables, «porque hemos descubierto que la energía no es un complemento, sino la esencia fundamental de los planes de negocio». Y entonces, cuando suceda eso que vaticina Vara, «nos podremos permitir cierta venganza histórica». Que no sé si se producirá o no, ni siquiera si es acertado desearlo en alto, pero que desde luego es algo que suena bastante mejor que eso del «desprecio se lo van a meter por el culo».

Aunque la expresión de Vara en ese acto en Madrid se pudiera deber al cabreo que le generan las dudas de muchos sobre el futuro extremeño que él dibuja, la portavoz de Unidas por Extremadura le ha pedido que deje de contar «el cuento de la lechera», el presidente se equivocó cuando no procesó, o sí lo hizo, y soltó por la boca la soez expresión.

Ese exabrupto, al que afortunadamente hasta ahora ni estamos acostumbrados a escuchárselo a Vara ni a ningún otro político en un parlamento en el que por regla general las formas se guardan, sería conveniente que se quedara en una insólita metedura de pata. Aunque con él se consigan titulares, aunque pareciera que expresa el sentimiento de un pueblo.

Porque se corre el riesgo de que se desvirtúe el mensaje y se contribuye a enfangar y empobrecer un debate político en el que apenas queda margen ya para la exposición sosegada y la confrontación de argumentos, basado como está en los postureos y en los eslóganes. El último, el mercadeo fiscal. Esa carrera desatada en la que están entrando una comunidad tras otra, un barón tras otro, un partido tras otro, también aquí, con los impuestos convertidos en el arma idónea para la caza de votos cuando la inflación nos asfixia y la vida se encarece a un ritmo que cada vez menos pueden seguir.

Y esta complicada situación para una inmensísima mayoría de los ciudadanos se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto no para encontrar medidas con las que hacerle frente de forma conjunta en un país que cada vez lo es menos y cada vez es más una suma de 17 territorios, sino para empezar el maratón electoral que está a la vuelta de la esquina. Con las cuentas maltrechas en familias y en empresas, parece que fuera suficiente con pronunciar la palabra bajada para contar con el aplauso ciudadano. Así que el mensaje de nuevo se reduce a la mínima expresión, bajada de impuestos sí o no, o bajada de lo que sea. En el caso extremeño de tasas y precios públicos según ha anunciado el presidente esta semana, sin detallar la repercusión que tendrá en el bolsillo de los ciudadanos, si acaso la va a tener, ni tampoco para las arcas públicas. Pero es lo de menos, lo importante es el golpe de efecto, cuando menos contrarrestar el conseguido por el PP, sin cuentas de por medio tampoco, con su propuesta de bajar los tipos de los dos primeros tramos del IRPF. Porque, pese a la que tenemos encima, cuando urgen certidumbres y soluciones, andamos en esas, en golpes de efecto. De verdad que cada vez entran más ganas de recurrir a palabras soeces.