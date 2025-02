El aquí de Vara

Comenta Compartir

Se puede decir más alto pero más claro no, y si vienen de la boca de nuestro presidente Vara todavía mejor, ya que sabemos cual ... ha sido siempre su actitud como mandatario político a la hora de tomar decisiones relacionadas con los recursos naturales del pueblo extremeño. Lo hemos aceptado de buen grado como persona amable, tranquilo, prudente y equilibrado, pensando siempre en conseguir lo mejor para nuestra tierra; pero su actitud en relación con la explotación del litio fuera de Extremadura, concretamente en Sagunto (Valencia) y la energía con la que se ha manifestado diciendo que «el litio de Extremadura o se explota aquí, o no saldrá» me ha parecido de perlas; mejor no se puede decir. No me gustaría tener que recordar los desprecios recibidos en épocas anteriores con referencia a una posible fábrica de papel, la refinería de Balboa o el cierre de importantes empresas con cientos de trabajadores cuando eran asumibles y rentables, incluida hasta la estación del ferrocarril, como para que ahora vengan determinados políticos interesados dando la espalda a una explotación que puede ser riquísima en el ámbito industrial, ya que Extremadura goza de una posición de privilegio para el proceso de fabricación de baterías, siendo una región con grandes oportunidades para nuevos procesos industriales, por el suelo disponible, los recursos naturales y el despliegue de las renovables, en donde ocupamos seguramente el primer puesto en España. ¡El aquí, es aquí...!, y lo contrario sería un nuevo error.

Cartas a la directora