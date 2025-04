A ti, Julián

Si tuviera que imaginarme una vida sin ti, Julián, hace unos años ni si quiera habría sido capaz. Imaginar una versión de nosotros sería la ... de estar juntos eternamente. Esa versión de nosotros donde una vez te dije «el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos». Si tuviera que imaginarme un mundo sin ti me habría negado, porque aun sabiendo cuál era el destino, te elegiría a ti entre millones. Siempre fuiste tú y solo tú, para entregar mi corazón. Un duro golpe, una cruel e injusta noticia que te desgarra parte del alma y sientes enfado, ira, tristeza... Tú supiste permanecer de pie, sin tambalearte, a cada noticia, a cada prueba, a cada tratamiento. Supiste mantenerte erguido y a la vez hacer que todos viéramos como eras. Pienso que quizás supiste todo esto desde el principio. Aún así sabíamos que daba igual el tiempo. Cuando amas de esta forma, todo te parece corto, siempre vas a querer más. Solo tú conseguiste que fuéramos un equipo, fuerte y unido.

Me enseñaste a tener fuerza por los dos, no a luchar contra una enfermedad sino a apreciar la vida, a amarla a ella y aprender a vivirla. A dejar de lado las cosas insignificantes, a ponerle empeño y ganas a los sueños y, sobre todo, a estar siempre ilusionado. Bien fuera por un evento, un invento, un viaje, una quedada con la familia, un abrazo o un beso. Me enseñaste que, a veces, hay que estar a la altura por los demás. Por eso hoy estas líneas no son mías, son de todos, de tu familia, tu madre, tus sobrinos, tus amigos... de todos aquellos que tuvimos la enorme suerte de permanecer a tu lado y aprender.

Aún intento averiguar qué se hace cuando después de tanta lucha, de tanto mantener la calma, de estar ahí codo con codo cada día... se acaba. No estoy triste por sentirme sola, la soledad no me da miedo. Lo que me da miedo es una vida sin ti, sin verte, sin escucharte, sin olerte, sin acurrucarme a ti. Ojalá tú, eterno, y yo cuidándote. Ojalá tú, eterno, en la vida que nos debería haber tocado vivir. Ojalá tú, eterno, a mi vera, sentados en el porche de nuestra caravana viendo amanecer o atardecer. Ojalá tú, yo, siempre juntos. Ojalá tu, entre nosotros, hoy y siempre. No obstante es justo donde estás, en el corazón de cada uno de nosotros. En cada día al recordarte. En cada anécdota contada y escuchada. En cada detalle de esta vida que parece insignificante para unos ojos y que son un mundo para otros. Ojalá con estas palabras llene de luz muchos de nuestros corazones teñidos hoy en día para recordarles la fuerza que nos enseñaste a tener, las ganas por vivir que nos transmitiste y la felicidad que nos hiciste sentir. Ojalá sepa transmitirles la lucha que llevábamos como equipo y la que ahora aún nos queda a los demás por delante, sin rendirnos, sin despreciar ni desperdiciar cada segundo.

Hoy estoy aquí en cuerpo, contigo en alma, porque te la has llevado y no sé si algún día podré recuperarla. Siempre tuya. Siempre mío. Siempre nuestros. Mi mundo. Mi agaporni. Mi fei. Mi chati. Y como otros muchos te llamarían (y tanto te gustaba), el 'jabato' de nuestra tierra. Te amo y te amaré por y para siempre.