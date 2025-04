¡Vamos Rafa!

Comenta Compartir

Cualquier persona que el 30 de enero tuviese la suerte de ver jugar a Rafael Nadal la final del Open de Australia habrá podido comprobar ... lo importante que es luchar hasta el final para conseguir un objetivo. Poco importan las dificultades cuando existe una motivación suficiente; y el ejemplo de Nadal no solo vale para los deportistas, sino también para el estudiante que quiere acabar su carrera, para el que aspira a conseguir su primer empleo o para aquel que no se conforma con el suyo y desea mejorar su estatus laboral. Pero no solo cuando gana Nadal puede servir de ejemplo también cuando pierde. Jamás busca excusas externas cuando pierde, felicita al rival y... a entrenarse para tratar de hacerlo mejor la próxima vez. Ojalá todos siguiéramos su ejemplo.

