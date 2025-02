Valverde Lillo y compañía

Decía yo el otro día en nuestro periódico HOY lo importante que iba a ser la zona Cervantes del centro de Mérida por la proximidad ... a la Puerta de la Villa y por la cantidad de obras importantes que se están realizando en sus alrededores para darle a Mérida más amplitud peatonal en sus calles, más reconocimiento operativo, pero, sobre todo, más belleza lumínica, arbórea y comercial. Esto significa que Mérida avanza y progresa adecuadamente, pero a un ritmo exacerbado que para sí quisieran otras ciudades de nuestro entorno y se ve que existen ciudadanos de la oposición política que o no lo ven, o no lo quieren ver.

También es verdad que existe preocupación en algunos residentes que tengan la necesidad de entrar, salir o estacionar por motivos urgentes a cualquier hora del día y a ellos me gustaría asegurarles que en ningún momento se les va a prohibir tal actuación, según me expresaron algunos dirigentes del Ayuntamiento. Pienso que a pesar del tiempo que hemos estado padeciendo las obras por unas razones u otras, una vez finalizadas como ahora, la satisfacción es general para toda la ciudadanía y este tipo de cambios suelen ocurrir cuando los partidos que gobiernan tienen en su proyecto de ciudad estas mejoras para demostrar su buen hacer y su valía y no como otros, que a falta de un año o poco más para las elecciones, no solo no tienen proyecto de ciudad, ni cambios, ni mejoras, sino que no disponen ni de candidato serio y responsable y así nos va; pero es que además las obras que se han estado acometiendo, estaban relacionadas con las de 2023, ya que al ser Mérida una ciudad de más de 50.000 habitantes debe implantar las «ZBE-Zonas de Bajas Emisiones», lo que significa que estas obras tampoco han sido un capricho, sino una perfecta planificación del equipo de gobierno socialista.