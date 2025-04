Nancy Pelosi seguirá de congresista, pero deja la presidencia de la Cámara de representantes y abandona el liderazgo de los demócratas. Los republicanos tienen la ... mayoría, pero quizá haya otras causas para abandonar el liderazgo. Por ejemplo y, sobre todo, el ataque a su marido por el que entró en su casa de San Francisco con un martillo. Los abandonos no son siempre por lo que parecen.

Hace años se decía que Cruyff (Holanda fue finalista en el 74 y lo sería cuatro años después) no había ido a Argentina 78 como protesta por el régimen militar. Luego contó que su familia había sufrido un secuestro en su casa de Barcelona. Le importaban otras cosas. Pelosi era una líder ideal pese a ser mujer. Como es muy vieja, no se iba a tomar bajas por maternidad. Mira a Ione Belarra con su recién nacido y a Pablo Iglesias de líder oficioso de Podemos y dirigiendo el partido desde Twitter durante la baja de Belarra. Y luego te critican si no agotas la baja.