Decía Antonio Machado que: «Todo necio confunde valor y precio». Este año el número 3 del desfile de carnaval ha quedado desierto. Se ha decidido ... así debido a las circunstancias que han asolado a la sociedad, después de mucho meditarlo padres, cuidadores y cuanto personal hace posible desfilar cada año, y en pro de la protección de los niños y niñas del centro de Aspaceba (Asociación de Personas con Parálisis Cerebral). Pero eso no ha sido un hándicap para que trabajadores como Manoli, Cristina, Nini, Trini, Amalia, Maribel, Santi, Félix, Jose, Javi, Agustín, Loli y María del Mar del centro de día, más los trabajadores de residencia, especialistas, voluntarios, personal de cocina y limpieza hayan hecho posible que los niños disfrutaran de su carnaval en el interior del centro. Así, en días previos a la inauguración de la fiesta de carnaval, organizaron toda clase de actividades relacionados con el carnaval: concursos de disfraces; bailes, canciones etc., para que Diana, Loncha, Agustín, Sole, Trejo, Álvaro, Esperanza, Eva, Crístofer, los dos Pablos, Berta y todos los demás, disfrutasen del carnaval de otra manera. Y es que trabajar en ese centro es hacerlo en familia, porque los niños que van a ese centro no son solo de los padres; sino de sus cuidadores que, con todo el esmero, cariño, generosidad y esfuerzo del mundo les dedican muchas horas diarias, y no lo hacen para dar mayor calidad y libertad a los padres de esos niños que nacen con discapacidad, sino por y para el bienestar de los niños que compensan a sus cuidadores con miles de abrazos y besos, porque ese trabajo que requiere de esfuerzo físico, amor y capacidad moral suficiente no está pagado y en ocasiones ni valorado. El número 3 se ha quedado vacío este año, pero reservado para el próximo año porque Colorido sobre Ruedas, Gente sin Barreras es un grupo esencial donde la voluntad de los trabajadores, el cariño que reparten los niños con sus inagotables gestos es el mayor mérito que puede tener un desfile de carnaval internacional como el nuestro.

