El valor cultural del usted

El empleo del «usted» ha experimentado un franco declive en las últimas décadas. El asunto puede parecer frívolo, pero el verano pasado saltó a algunos ... medios de comunicación que, en Galicia, un agente de policía había multado a un ciudadano porque este lo trató de tú, y el agente estimó que el hecho de tutearle suponía una falta de respeto a la autoridad. Lo que significa que todavía ciertos formalismos se resisten a desaparecer en esta sociedad cambiante, puesto que no todo el mundo cede a los principios ultrademocráticos del «todo vale».

Circunstancias extremas aparte, este fenómeno lingüístico no apunta solo a la caída en desuso de un término, sino a todo un valor cultural asociado a él, de forma que cualquier pérdida que se registre en una lengua representa un empobrecimiento, si nada viene a reemplazar lo que se pierde. Recordemos que, en castellano, tratar de usted aporta tres significados: cortesía, respeto y distanciamiento, rasgos muy asimilados culturalmente desde al menos el siglo XVI. Ahora bien, ¿valora y sabe utilizar la sociedad actual estas relaciones?

Este cambio está en la calle, particularmente en las generaciones jóvenes, que en general prescinden de esta fórmula, o que, como mucho, alternan libremente el «tú» con el «usted», como si fueran piezas intercambiables y arbitrarias. Aunque también alcanza a no pocos medios de comunicación, que tutean al lector o al oyente en el mismo plano en el que antes se los trataba de usted. La publicidad, por su parte, ha desechado por completo el trato de formalidad hacia el posible consumidor. Y los ejemplos se multiplican en innumerables contextos: en las páginas web oficiales del Estado o en el propio Congreso de los Diputados, en el que hemos oído, al margen del protocolario «señoría», el trato de tú entre parlamentarios. Etcétera.

Esta transformación sorprende si se tiene en cuenta el cambio de tono que se impone con el uso del «tú» donde tradicionalmente se ha empleado el «usted». El fenómeno instaura, además, un cambio en la forma en la que nos relacionamos en sociedad. ¿Debo aceptar que si trato de usted a alguien a quien no conozco, ese alguien, como respuesta, me trate de tú? ¿Es permisible que tuteemos a personas con las que hablamos por primera vez, a no ser que sean niños o jóvenes? Según los usos tradicionales, la respuesta es negativa en ambos casos, pese a que hoy en día, y dependiendo además de las zonas geográficas en España, parece una norma cuasi establecida. ¿Qué significa tutear a alguien, o qué ha significado a lo largo de nuestra historia cultural? ¿Qué supone, en cambio, tratarle de usted?

Tratar de tú o de usted representa el reconocimiento implícito de un estatus, hecho que la sociedad ha venido transmitiendo de forma natural a las sucesivas generaciones. Pero lo cierto es que la sociedad española del presente parece haber dejado de preocuparse por mantener esta distinción, tal vez porque lo intuye como un valor excesivamente arcaico, antidemocrático y no igualitario. En este sentido, sin embargo, conviene recordar que fue la progresía quien empezó a juzgar y exterminar este uso tradicional, en torno a finales de los años 60.

El tuteo, en nuestra cultura, se ha asociado en términos generales a la confianza entre los interlocutores, mientras que el tratamiento de usted supone, además de distanciamiento, respeto y cortesía, una diferencia de índole sociocultural en varios sentidos, es decir, una especie de jerarquía. Pero, se preguntaba George Steiner en 'En el castillo de Barba Azul', «¿puede haber valores sin jerarquía?».