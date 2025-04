La ira y el valor

Pues empieza agosto y nos caen goterones como puños. No solo por el sofocante calor del estío que estamos 'disfrutando', sino de pensar en los ... acontecimientos pasados de los anteriores siete meses transcurridos.

La pandemia, el volcán, la invasión de Ucrania, la imparable subida de precios, la irrupción de la ultraderecha en las Cortes de Castilla y León, la inflación, los audios de Villarejo, los incendios y su gestión, la economía de guerra, la viruela del mono… podría seguir, pero temo causar una depresión colectiva.

A finales de 2021, la ONU proclamó el año 2022 como Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas, clarividencia no es que tengan, ya que de haber visto en lo que se han convertido a causa de los pirómanos, hubieran pensado en algún otro lema más apropiado.

Los chinos, con su peculiar calendario, dijeron que tocaba el «año del Tigre de Agua», aunque supongo que en su particular bola de cristal tampoco serían conocedores de la pertinaz sequía que nos asola.

Así y todo, sigo creyendo en la resiliencia de nuestro pueblo. Pude comprobarlo durante la pandemia, estadio que por suerte o por desgracia nos dotó de grandes cantidades de tiempo libre, tiempo para ordenar, ordenarnos, reflexionar y pensar.

Sí, todos nos convertimos un poco en pensadores, unos con más fortuna que otros, algunos incluso sacaron su faceta artística y creativa, pero lo mejor fue ese momento solidario cuando, ante la incertidumbre y reconociendo el esfuerzo de muchos, se aplaudía al unísono.

Creo que fue San Agustín el que dijo «la esperanza tiene dos hijas: la ira, para indignarse por la realidad, y el valor para enfrentarse a esa realidad e intentar cambiarla».

Nuestro carácter latino y caliente es más partidario de la primera de las hijas, aunque muchos se tomen la molestia de apadrinar a la segunda a sabiendas del desgaste y el esfuerzo que esto supone. El hartazgo, la falta de criterio y el populismo abonan la ira, la cual, haciendo las veces de programa electoral, empujan y aúpan a alguna formación política de cuyo nombre no quiero acordarme. Se vuelve al bipartidismo como menor de los males y se demuestra (en el caso de Andalucía) cómo un candidato puede, desde la serenidad, la corrección y el sosiego, obtener una mayoría absoluta dando una lección impagable al epicentro del insulto de su homóloga madrileña.

La otra hija, más incómoda pero más necesaria, se alimenta del esfuerzo conjunto pero, como casi todas las gemelas, una se desarrolla más que la otra y esta ha salido bajita. Poco a poco van cambiando las instituciones y el día de Santiago pude observar atónito cómo Doña Leticia, que estaba en misa con el Rey y sus hijas, no se persignó en señal de su laicismo. No he leído comentarios en contra de ese gesto (excepto los ya habituales de la caverna mediática), lo cual me da alguna esperanza sobre el cambio necesario.

Sigamos construyendo, cada uno en lo que sabe hacer. No es tan difícil, a veces una sonrisa le basta a un camarero, a un expendedor de gasolina. Unos buenos días a un operario de limpieza le hace sentir persona, lo que es, no parte del paisaje ni del mobiliario urbano.

Seamos amables, dejemos la ira aparcada y quizás, el próximo año, la ONU lo declare Año Internacional de la Amabilidad.