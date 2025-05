Vallas, fuentes y celebraciones

Comenta Compartir

Me va a estallar la cabeza. Sigo dándole vueltas a si la celebración de la Champions del Real Madrid en Badajoz no tuvo lugar en ... la fuente de la carretera de Olivenza porque estaba rodeada de vallas o porque esta no tenía agua. Es la segunda vez esta primavera –la otra se decidía a Liga– que veo esa fuente vallada y seca y me pregunto si alguna vez se ha celebrado algo ahí desde que se construyó en 2002, año en que solo recibía visitantes de la plataforma 0'7 cuyos miembros la bautizaron como Fuente de la Vergüenza, pues consideraban un despilfarro los 88 millones de pesetas que costó. Después volvió a ser noticia de manera intermitente cada vez que un coche amerizaba dentro y hoy no es más que un círculo hueco de cemento con césped alrededor, todo dentro de una rotonda inmensa.

Cuando toca desbarrar porque ha ganado tu equipo, aquí se va a la fuente de la Constitución, mucho más céntrica y accesible. Es lo que viene a ser en Badajoz la Cibeles, Neptuno o Canaletas a la vez, con permiso de la fuente de Las Grullas, donde El Cerro de Reyes celebró en 2009 su ascenso a Segunda B. Ya dudo entre si la autoridad se empeña en proteger la fuente de la carretera de Olivenza por si se estropea lo que ya está estropeado o son las vallas las que acuden solas porque han adquirido vida propia. Quizás caminan con sus cuatro patitas azules y algún fenómeno magnético sobrenatural las congrega en torno a grietas y agujeros. Lo que es seguro es que se reproducen y ya tenemos tantas que a las que no trabajan les gusta mostrarse, como las de la fuente mencionada, y en las vísperas de las grandes finales representan una especie de parada militar para exhibir su poderío. Sospecho que terminarán rodeándonos, aunque hay quien piensa que las vallas ya hace tiempo que tomaron Badajoz.

