La valentía de vivir. Gracias Aspace

Pili se fue. Lo hizo con calma, hace ya dos meses, el 22 de enero. Su vida fue siempre luz para toda la familia. No ... fue fácil, porque ninguna persona con parálisis cerebral tiene una vida fácil. Ni ellas, ni sus familias. Quizá por eso, al lado de personas como Pili, se aprende la verdadera dimensión de las cosas que nos rodean, lo que es realmente importante, y lo que no. Hace hoy más de 40 años, nació con una vocación muy clara un colectivo de valientes entre los que se encontraban los padres de Pili, se llamó Aspaceba. Era un grupo de familias que querían demostrar a la sociedad que la vida merece ser vivida con plenitud y que todos podían y debían disfrutarla, incluso aquéllos que aparentemente solo podían aspirar a generar algo de compasión del resto de la sociedad. Esos pioneros en los 80, cuando no existía en la sociedad la sensibilidad de hoy, pensaron que no hay adversidad que pueda oscurecer el milagro que representa una vida humana. Ellos fueron gentes activos de un cambio en la sociedad, que poco a poco ha ido humanizando la parálisis cerebral, haciendo cada vez más visible al colectivo, y reconociendo cada vez más derechos a las personas con esa discapacidad. Se ha andado mucho de la mano de mucha gente, incluidos los responsables políticos de Extremadura, que en momentos importantes para la asociación supieron estar a la altura.

Mientras decimos adiós a nuestra hermana, y aún con el dolor más profundo que podemos sentir, nos queda la alegría de que ella, junto a sus compañeros, los trabajadores, y las familias de Aspace Badajoz hicieron algo grande. Fueron la primera promoción, la que ayudó a generar el gigantesco cambio social que nos ha llevado a aceptar la discapacidad mental como parte de la riqueza de la sociedad. La dimensión del cambio que Aspace Badajoz ha logrado se debería poner más en valor. La lucha de lo que crearon la asociación, junto con la aportación de los que les siguieron, nos ha venido a demostrar que la vida de las personas con parálisis cerebral puede ser plena, llena de afecto, amor y ternura. Así fue la de Pili. Aspace Badajoz es un éxito, porque nació de la necesidad, ha mantenido la sobriedad y la humildad institucional de sus primeros tiempos, y siempre con la cultura del esfuerzo y el trabajo como bandera, porque sus trabajadores son un ejemplo, porque las decenas de usuarios de su residencia, de su centro de día, y de las distintas terapias, clases y talleres, reciben el cariño y la atención de profesionales, que representan los valores del compromiso, la generosidad y la humanidad. Es un éxito porque es un soporte básico para las familias, porque demuestra que la esperanza de una vida plena no es incompatible con cualquier discapacidad y porque nos hace mejores como sociedad. La verdadera valentía muchas veces no es estar dispuesto a morir por algo, sino a vivir con plenitud la vida que se nos ha dado. Camino de La Granadilla, en Badajoz, tienen a su alcance una lección de ejemplaridad y valentía. Allí hay un grupo de personas que no entienden de desánimo, que no se rinden ante las dificultades y adversidades. Son valientes que enseñan todos los días la más importante de las lecciones, y ofrecen la más difícil de las peleas, el más complicado de los combates: la vida. Ellos trabajan y pelean para que otros, como Pili, tengan una vida digna. Para que las familias se sientan acogidas y acompañadas. Para que la vida sea humana. Pili ya no está. Ahora toca seguir. Hacedlo igual que con ella. Será un éxito. Entre la emoción del recuerdo siempre nos quedará el orgullo de conocer a aquellos a quien se debe gratitud. El paso del tiempo no puede deteneos. Nosotros seguiremos ahí. Adelante. Merece la pena vivir. Gracias Aspace .

