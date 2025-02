No valen excusas

Comenta Compartir

Las elecciones no se ganan, se pierden y esto es lo que le ha pasado al PSOE en Andalucía, una tierra donde este partido se ... había llevado de calle a la mayoría de los ciudadanos procedentes de cualquiera de sus ocho provincias; aunque hubiese alguna excepción. Lo que resulta anodino de cualquier organización política es no reconocer que se ha perdido y buscar mil excusas para no admitir los errores. En mi opinión, como especialista en carteles electorales como consecuencia de una tesis doctoral con base, precisamente en este tipo de carteles, el mensaje elegido por los socialistas no era el más adecuado, por no decir que era un eslogan nefasto. No se debe poner en un cartel, atril, pantalla, o cualquier otro recurso material un mensaje electoral en condicional, como ha sido el caso: «Si votamos, ganamos» porque este eslogan indica que no se lo creen ni quienes lo venden y que no confías en la ciudadanía que es quien decide si vota o no. Tampoco ha ayudado que se hablase tanto de la extrema derecha dando por hecho que el partido ganador iba a necesitar su apoyo, como ocurrió en las anteriores elecciones en las que Vox les dio la llave al PP para presidir la Junta de Andalucía, a pesar de haber perdido las elecciones de manera estrepitosa. De lo que estoy segura es de que hay que evitar la oportunidad de que tu adversario llegue al poder, porque siempre llevará ventaja. A esto hay que añadir de que las medidas llevadas a cabo por el gobierno de España han sido muchas, y Andalucía se ha llevado la palma en recursos económicos; pero eso hay que venderlo durante la legislatura y no durante la campaña que está casi todo el pescado vendido. La coherencia es fundamental en política y esencial para la credibilidad de los ciudadanos. Por esa razón hay que reconocer el fracaso igual que se reconocen los éxitos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora