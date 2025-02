Más vale tarde

El otro día escuchaba en un programa radiofónico con entrevistas en la calle el lamento de algunas mujeres a las que la normativa que permite ... bajas laborales por menstruación dolorosa ya las había pillado talluditas, así como la rebaja fiscal recientemente aprobada en el precio de los productos de higiene íntima femenina. Y tenían razón, pero los avances en los logros laborales y sociales no se producen en un continuo temporal que afecte a generaciones específicas. Las generaciones tienen límites difusos: Ramón Gómez de la Serna decía que «es difícil determinar cuando acaba una generación y comienza otra. Diríamos más o menos que es a las nueve de la noche». A cada uno esos avances nos encuentran en un momento determinado del ciclo vital, teniendo más tiempo de disfrute de esas ventajas, lógicamente, cuanto más jóvenes seamos. También para muchos de nosotros llegaron muy tarde las 16 semanas de permiso laboral de paternidad, ya que tan solo disfrutamos en su momento de «un día de permiso retribuido por nacimiento de un hijo en la misma localidad» (si era fuera el permiso era de dos días), como rezaba textualmente el epígrafe correspondiente de la normativa laboral.

Y lo mismo podríamos decir de los avances tecnológicos que se han venido sucediendo en las últimas décadas. Nuestros padres y abuelos vivieron en un mundo sin televisión, sin electrodomésticos, sin antibióticos ni energía solar, sin GPS, sin Internet, sin cirugía robótica o sin telefonía móvil. Y aun nosotros mismos hemos conocido tiempos sin muchas de esas cosas ni correo electrónico ni redes sociales, sin videocámaras, sin ordenadores y hasta sin cintas de cassette, que ahora es de lo más «vintage» que se pueda imaginar.

Pero estarán de acuerdo conmigo en que es preferible que podamos lamentarnos los que peinamos canas de haber llegado tarde a tiempos que facilitan las cosas, a que suceda lo contrario; es decir, que los jóvenes comiencen a echar en falta algún logro del que disfrutamos en otra época, pues no siempre la evolución de la sociedad discurre en positivo, ni siquiera en el mundo desarrollado, como cabría esperar. Y precisamente son ahora coyunturas de involución las que hacen tambalear esa dinámica provechosa. Dejando ya atrás una pandemia que no se conocía desde hace más de un siglo, toman cuerpo ahora otros fenómenos negativos con nombres inquietantes, como inflación, recesión, estanflación… son términos claramente regresivos que se han colado en el día a día de nuestras vidas sin pedir permiso. O si no lo perciben bien con esa terminología, preguntémosles, por ejemplo, a los jóvenes ucranianos qué cambios han notado últimamente en su existencia.

La solidaridad intergeneracional y de especie que debería adornar nuestra percepción del mundo nos tiene que inducir a no lamentarnos nunca de haber llegado tarde a algún avance social. Por el contrario, decir «que me quiten lo bailao» tampoco es inteligente, pues es síntoma inequívoco de haber disfrutado de prebendas agotadas para tiempos venideros, de los que participaremos todavía nosotros y nuestra descendencia.