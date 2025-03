Valdecañas, ¿reír o llorar?

Comenta Compartir

Leo la última sorpresa que nos trae el periodista Antonio Armero en este periódico sobre el asunto de la Isla de Valdecañas y se me ... viene a la cabeza el estribillo de la canción de Sabina sobre el Muro de Berlín. El cantautor decía que ante los cambios que había experimentado el mundo desde que cayó el Muro «uno no sabe si reír o si llorar». Lo mismo me pasa a mí con ese melón incierto que acaba de abrirse a raíz de que se haya sabido que no se puede decir con seguridad si la isla de Valdecañas, en la que se enclava el famoso resort, es zona ZEPA o no.

A mí me gustaría que no lo fuera, vaya por delante, por las razones que se han esgrimido mil veces y que coinciden con la del 74% de los extremeños, según la encuesta de la Junta. Razones que se resumen en que, llegados a este punto, la alternativa más lógica para proteger la biodiversidad es mejorar lo que hay con planes específicos sobre lo que ya está hecho. Tirarlo desde los cimientos, como ordena el Tribunal Supremo asistido, eso sí, por la más estricta legalidad, es sin embargo una barbaridad desde el punto de vista de los intereses que se quieren proteger. ¿Entonces por qué dudo «si reír o llorar» ante la inesperada posibilidad que se abre a partir de ahora y que podría acabar de una vez por todas con la incertidumbre que pende sobre el complejo? Sencillamente porque el hecho de que casi 20 años después de que este asunto sea objeto de controversia política y social venga a ponerse en duda la existencia no de un aspecto lateral sino del núcleo, de la razón primera, de la causa ontológica del conflicto, erosiona severamente la credibilidad de la Junta de Extremadura. No concibo un golpe tan fuerte a la imagen de rigor que debe dar nuestro Gobierno regional que el que se ha producido cuando el presidente Fernández Vara admitió, primero a los representantes de la empresa promotora del complejo y después a la opinión pública, que la Administración autonómica no cuenta con un documento que acredite, sin género de duda, que esos terrenos gozan de la protección ambiental. Porque sin ese documento este conflicto no hubiera existido; los pueblos de El Gordo y Berrocalejo no estarían en un sinvivir ante la posibilidad de que se les hunda un motor de su economía; y la Hacienda autonómica no estaría temblando ante el temor de la hipoteca de 150 millones de euros que se le viene encima para cumplir con la sentencia del Supremo, sin contar con el coste de las indemnizaciones a que tendría que hacer frente para resarcir a los propietarios del complejo. Que, casi 20 años después, no se sepa si Valdecañas es ZEPA o no erosiona la imagen de la JuntaEn Ucrania, los dirigentes europeos y norteamericanos están cuidando sus propios intereses ¿Qué seguridad jurídica puede recibir de la Junta cualquier promotor de cualquier proyecto que quiera instalarse en Extremadura al conocer que pudo no haber completado el trámite administrativo necesario para que Valdecañas fuera suelo protegido, origen del formidable embrollo judicial en que se encuentra? Esa es la pregunta que surge ahora. Una pregunta cuya respuesta solo mueve al llanto, porque puede tener consecuencias tan negativas para nuestra región como echar abajo el complejo residencial.

