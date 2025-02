Valdecañas, todos podríamos ganar

Hace algunas semanas y en este mismo medio de comunicación publicaba una tribuna bajo el título 'Valdecañas, todos perdemos' y reflejaba que la demolición total ... del Complejo Isla de Valdecañas, acordada por el Tribunal Supremo, sería dañina para ecologistas, propietarios, ayuntamientos, Junta de Extremadura y población extremeña en general y todo motivado por el incumplimiento de una norma urbanística que prohíbe construir en una zona de la red Natura. Comentaba que todos perdíamos pero pasado algún tiempo me pregunto ¿y si todos pudiéramos ganar? Recuerdo en mi época de profesor de la Facultad de Medicina que un compañero médico reprendía a un paciente porque después de advertirle continuamente de que fumaba mucho había desarrollado un cáncer de pulmón. El facultativo estaba indignado ¿Cuántas veces te lo advertí? ¿Y ahora qué? ¿Te dejo así o te pongo un tratamiento? Sucedió esto último; la terapia fue exitosa y el paciente sobrevivió al cáncer.

Esta vivencia me lleva a reflexionar acerca de Valdecañas. El grupo Ecologistas en Ación advirtió de las consecuencias de construir en una zona prohibida y han salido victoriosos en todo este litigio. Han ganado porque los distintos tribunales, tras varias sentencias, les ha dado la razón. Han ganado porque han impedido que se siga construyendo en el complejo. Han ganado porque se han dispuesto, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, medidas correctoras del espacio: revegetación de la zona y acciones para mejorar los niveles acústicos y lumínicos del espacio, así como medidas para mejorar los vertidos y las aguas residuales y han ganado porque la Junta de Extremadura de alguna manera ha reconocido su error.

Pero Ecologistas en Acción ha perdido de cara a la población, como así lo manifiestan abrumadoramente los ciudadanos y lo reflejan todos los sondeos de opinión que son contrarios a la demolición; y han perdido porque con su tozudez han generado una corriente de rechazo a todo el movimiento ecologista de Extremadura. El monto económico que podría suponer todo el proceso se cifra en más de 145 millones de euros. La promotora está en quiebra, los propietarios serán indemnizados y la verdadera víctima de todo este despropósito el pueblo. ¿No sería posible que todas los actores sociales implicados en este proceso se reunieran para evitar la demolición dado lo complejo y costoso que supondría esta actuación? Todo para devolver el terreno a su estado originario que precisamente no destacaba mucho por sus valores ambientales y supuestamente reponer la zona con eucaliptos. El «árbol maldito» que contra su plantación masiva en Monfragüe promovió el movimiento ecologista en Extremadura.

Claro está que los grupos ecologistas pensaran: «Sí, condonamos, pero a reglón seguido cometerían el mismo error», incluso podrían esgrimir la reflexión de Castiglione: «Perdonando demasiado al que yerra se comete injusticia con el que no yerra». Entiendo que no es el caso porque todos los actores implicados podrían salir beneficiados y también cumplir la máxima de Henry Ford: «No busques la falta, encuentra el remedio». Dicho esto no se puede ni debe criminalizar a los grupos ecologistas, ellos denunciaron lo que consideraron que era una ilegalidad pero no han dictado la sentencia; han sido los jueces los que han resuelto la demolición de todo el complejo. De igual manera no se puede demonizar y estar en contra de toda la Red Natura, zonas ZEPA y los espacios naturales. Todas estas figuras de protección son muy beneficiosas para el medio ambiente tan degradado en la actualidad.

El enfermo referido se salvó de la muerte. De igual manera Valdecañas podría eludir la demolición. Mejorar en vez de derribar, ser un referente nacional y una oportunidad ecológica para todo el territorio. Hago un llamamiento público a Ecologistas en Acción para que retire la denuncia, se siente en una mesa de negociación y se plantee si la demolición total de todo lo construido sería lo más beneficioso para el espacio, para el conjunto de la sociedad en general y el pueblo extremeño en particular.

Los grupos ecologistas deben reactivar las medidas correctoras aprobadas para el complejo y poner sobre la mesa los grandes problemas ambientales de nuestra región: seca, contaminación de las aguas y ríos, vertidos, plásticos, pesticidas, educación ambiental... Y exigir, –quedando comprometido públicamente–, actuaciones concretas con dotaciones muy generosas por parte de todos los implicados que servirían positivamente para la mejora del medio ambiente, que en definitiva, es lo que deseamos la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta región. No prolongar un proceso que dura ya demasiados años y que se puede perpetuar aún más con los anunciados recursos que se pretenden formular ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y en Europa.