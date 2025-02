Valdecañas: patada a seguir

Hubo un tiempo en el que el discurso político en Extremadura se resumía, literalmente, en la expresión «para hacer una tortilla hay que romper los huevos», es decir, si queremos desarrollo, hay que machacar el medio ambiente, un análisis que, visto con la perspectiva de ... lo sucedido en otros territorios, no se ajusta a la realidad. Cuando nadie conocía Monfragüe, Francisco Ortuño, jefe de servicio de Parques y Reservas del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), declaró a TVE que el ahora Parque Nacional era «una zona vulgar, como tantas otras de España». Por aquel entonces se planificaba instalar una industria papelera en Navalmoral de la Mata que se nutriría de los eucaliptus de Monfragüe. Más tarde supimos que Ortuño era el presidente de IBERSILVA. SA, empresa forestal dedicada a rentabilizar eucaliptus. A estas alturas, es de suponer que nadie cuestiona ya el valor ecológico y económico del Parque para nuestra comunidad.

Con tales antecedentes, no puede sorprendernos, aunque sí nos escandaliza, la nefasta gestión política del complejo 'Marina Isla de Valdecañas', ese centro turístico de lujo para pijos que nos va a costar a los extremeños menos pijos y más pobres, 145 millones de euros. Todo se resume en que una ley autonómica, por muy autonómica que sea, no puede pasar por encima de otra de rango superior: el Plan de Interés Regional (PIR) por el que la Junta facilitó la construcción del resort, no puede vulnerar el espacio de Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), declarado por Europa. Así lo indica la sentencia de marzo de 2011 del TSJEx; ratificada por el Tribunal Supremo en enero 2014. Aunque en julio 2020, el TSJEx ordenó una demolición parcial, es ahora, en febrero de 2022, cuando el Supremo insta a la demolición total del complejo. No nos sorprende que el Gobierno Autonómico niegue la mayor y recurra al Constitucional, a la Justicia Europea e incluso al Senado Galáctico de Star Wars. Cualquier cosa antes que reconocer el error y pagar. Es lo que en rugby se denomina 'patada a seguir'.