Valdecañas: justicia y equidad

Comenta Compartir

En febrero el Tribunal Supremo admitió el recurso de Ecologistas en Acción contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de septiembre de 2020, que ordenaba demoler lo que estuviera en fase de construcción, pero no lo ya construido y en funcionamiento en ... el complejo turístico de Valdecañas. El Supremo enmienda la resolución y dicta la demolición de todo lo construido o en construcción. Antepone la protección al medio ambiente y el interés público en su decisión. Lo fundamenta en base a que ni las dilaciones, ni el impacto económico (valorado por la Junta de Extremadura en 145 millones) ni las indemnizaciones suponen razones imperiosas que prevalezcan sobre la protección a un espacio protegido. Tampoco se ha valorado que potenciaría la economía en una zona especialmente deprimida. La Junta recurrirá ante el Constitucional o, si es el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la UE, ya que, a juicio de sus servicios jurídicos, la sentencia «desconoce, ignora, desprecia la mejora palmaria del medio ambiente que se ha producido en la zona». El Supremo aplica al hecho todo el rigor de la ley pero adolece de equidad, técnica jurídica que flexibiliza la aplicación del derecho, de manera que tenga más en cuenta las circunstancias, la justicia del caso concreto, para que la ejecución de las leyes no sea demasiado rígida y devenga en perjudicial. Como opina Castán Tobeñas, la equidad completa lo que la norma no alcanza, evitando que a mayor justicia se produzca mayor daño. Esto no obsta para que, si del desarrollo del proceso, por culpa o dolo, acción u omisión, se dedujeran responsabilidades políticas o administrativas se sustancien adecuadamente, pero evitemos, lo dijo Cicerón, que el sumo derecho derive en suma injusticia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora