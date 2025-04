Valdecañas: instituciones y personas

Los medios de comunicación reflejan relatos y hechos en relación al complejo 'Marina Isla de Valdecañas' que si no fuera porque son reales parecería que ... estamos asistiendo a una comedia de enredo propia del Siglo de Oro de la literatura española. Sentencias, anulaciones, recursos y autos. En todo este entramado la decisión última del Tribunal Supremo (TS) sobre el incidente de nulidad, referente al magistrado Wenceslao Olea, sosteniendo que se ajustaba a derecho su participación en la sala que dictó la ultima resolución. Firmar una resolución del Supremo habiendo sido ya parte del mismo proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) será legal pero no parece que sea de lo más ético.

En este largo proceso han intervenido instituciones: Junta de Extremadura, ayuntamientos, asociaciones ecologistas, tribunales de justicia y personas físicas. Ahora se informa que tal vez no existía la declaración de la ZEPA 'Isla de Valdecañas'. ¿Después de 20 años se pone en entredicho su existencia? El gobierno de la Junta de Extremadura apostó por la ZEPA y el complejo al considerar que ambas serían beneficiosas para el conjunto de la sociedad extremeña. No creo que los responsables políticos tuvieran ningún proceder sospechoso, pero tal vez se hizo de forma apresurada. Es sabido que cuando a la clase política le interesa algún asunto exige una respuesta rápida a sus técnicos, por lo que no sería descabellado pensar que en la tramitación de la ZEPA, primero a la administración general del Estado y posteriormente a la Comisión Europea, pudiera existir algún error o defecto de forma. Habría que tener presente que las ZEPA y la Red Natura eran figuras novedosas en Europa y los medios con los que se disponía en aquellos momentos eran escasos. Si se obvió alguna diligencia es lógico pensar que los técnicos europeos también lo hubiesen detectado. Tanto una cosa como la otra puede erosionar la credibilidad de la administración y ser preocupante de cara a la ciudadanía.

Si se acaba demoliendo el complejo, los ayuntamientos dejarán de percibir ingresos, lo que irá en detrimento de sus ciudadanos, pero ahí se acabará la cosa. Si se produce el derribo, el grupo 'Ecologistas en acción' lo celebrará comiendo su tortilla. Pero ya decía Cicerón que «la victoria es por naturaleza insultante y arrogante». De cara a la ciudadanía se lo deberían pensar. Si sucediera lo contrario, pues a olvidarse del tema pronto y buscar otro «ismo» para seguir ocupados.

En todo este entramado hay personas físicas, con nombre y apellidos. Los trabajadores del complejo y los propietarios de las viviendas. ¡Que situación la suya! El empresario que tenga una empresa de jardinería y que necesite renovar su equipo reflexionará ¿Como voy a invertir en nuevas maquinarias si en ocho meses van a tirarlo todo? El empleado del hotel, al llegar a su casa, cansado de su jornada y obligado a pensar que en poco tiempo perderá su trabajo. Y en la misma situación otros 150 trabajadores. El propietario, disfrutando de su vivienda y del lugar sin ni siquiera poder hacer reformas en su casa por miedo a esa 'espada de Damocles' que pende encima de su cabeza. Me pongo en su lugar, sea persona pudiente o no pudiente, tendrá sus sentimientos como cualquier otro ser. Él y sus hijos, recordando y gozando de un montón de vivencias que han tenido en todos estos años. Y seguro que sopesando, que si se consumara el atropello, tendría que abrir otro proceso judicial, que visto lo visto, podría durar varias décadas.

Y «el sentido común». Me comentaba un amigo, juez de profesión, que su preparador siempre le decía «actúa siempre con sentido común y si además aprendes algo de leyes, tanto mejor». Pues habría que apostillar que los miembros del TS seguro que algo de leyes saben, pero la premisa que apuntaba el preparador a su discípulo no la tuvieron muy presente. No así el TSJEx que sí la valoró y entendió que la mejor solución para todos era mantener lo construido y obligar a realizar una serie de actuaciones para la mejora ambiental del entorno. Adenex se retiró del proceso judicial tras la resolución del TSJEx.

Seguro que alguno pensará «este escribe tanto de Valdecañas porque tiene allí una casa, una empresa o amigos en el complejo». Pues ni tengo casa, ni empresa, ni conozco a los propietarios. Pero me duele como a muchos extremeños que se derribe el complejo y así lo reflejan las encuestas de opinión que han aparecido estos días, realizadas por una empresa apolítica y solvente, que dan como resultado que los ciudadanos apoyan de forma abrumadora conservar lo edificado.