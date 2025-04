Valdecañas y la ecología integral

Comenta Compartir

Valdecañas ha de ser motivo de una reflexión profunda y verdadera sobre lo que es ecología integral. Queremos una verdadera ecología en nuestra tierra, no ... se trata de radicalismos sino de armonía, cosmos, hombre y Dios. Hay claves transversales que enriquecen realmente las relaciones del hombre y la naturaleza, pero no podemos esperar que vengan por la vía del consumo y del mercado sin más. Necesitamos ideología sana, fusión de lo económico, lo social, lo filosófico y lo creyente. No olvidemos que somos seres de necesidades materiales, culturales y espirituales. Nada puede quedar al margen y ahora es tiempo de cambios y de profundidad. Podemos hacerlo. Todas las instituciones y grupos sociales deberíamos tomar nota, reflexionar con paz y aportar. Unirnos y comprometernos, también por la vía política en los espacios de representación y cuidado de lo común. Las comunidades cristianas de nuestra tierra extremeña también hemos de ponernos al día. El papa está urgiendo a esta reflexión desde 'Laudato si', 'Querida Amazonía', 'Fratelli Tutti'. No nos enredemos en cuestiones inútiles cuando están estos retos tan de calidad de vida, equidad y buen vivir al cabo de la calle. En lo que nos toca hemos de seguir avanzando en el descubrimiento de la ecología integral como camino de lo humano y lo saludable, de lo salvífico en un momento en que la naturaleza grita y la humanidad carga con síntomas de dicho agotamiento en sus propias carnes. No se trata de una lucha entre lo urbano y lo rural, todos necesitamos de todos. Benditos todos los que se dedican al sector primario y nos sostienen, hemos de reconocerlos con toda la dignidad que tienen. Mirada local y perspectiva universal, horizontes de utopía para hoy. No podemos dejar de lado estos interrogantes: ¿Qué mundo (Extremadura) dejaremos a nuestros hijos y qué hijos dejaremos a nuestro mundo y a nuestra tierra?

Cartas al director