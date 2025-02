El vagón de cola

Rechazaba Focault la naturaleza humana argumentando que la verdad, el sentido del discurso y los conceptos fundamentales son simples resultados de fenómenos históricos contingentes. Dicho ... de otro modo, que uno es como es debido a las circunstancias que lo rodean, y que no existe la naturaleza humana pura, sino la modelación de la praxis, del devenir existencial de cada cual debido al lugar y al tiempo en que le ha tocado vivir.

Con frecuencia nos defendemos los extremeños de la acusación (o más bien de la definición exenta siquiera de maldad) de que somos poco emprendedores. Nuestra naturaleza es conformista, dicen, somos bizarros como los conquistadores, aguantamos como aguantan los hombres y mujeres del campo, con estoicismo y resignación.

Las formas de la resignación encajan en los argumentos de los estructuralistas correligionarios de Focault, y un hecho que lo prueba es el tren de altas prestaciones Badajoz-Plasencia, o viceversa, esa ignominia que nos embuchamos conformados (la mayoría) y con rabia contenida (el resto).

Tengo para mí, cada vez con mayor convicción, que nuestra naturaleza no es, efectivamente, de poco emprendedores, sino de maltratados endémicos incapaces ya de levantar la voz. Más habría valido a quienes lo han promovido decir que el tren recién inaugurado y que tarda una hora y cuarenta minutos de Badajoz a Cáceres ni es de altas prestaciones ni otra cosa que una ofensa pública de primer orden para una región donde el caldo de cultivo del emprendimiento se deseca a fuerza de grandes tragaderas.

Lo que se espera de quienes rigen la cosa pública es siempre la verdad, no ya en sentido filosófico, sino simplemente lingüístico. Dígase, por ejemplo, que este tren es solo un pequeño avance, apenas nada comparado con lo que merecemos, con lo que esperamos, con lo que deberíamos tener hace años y que ha sufrido tantos retrasos que ya no nos fiamos de nadie.

Dicho así, por ejemplo, por el presidente de la Junta de Extremadura, calaría el mensaje inconformista en el pueblo llano sin la más mínima sensación de sentirse engañado. Lo otro, los aplausos, el viaje de la ministra y el intento de hacernos creer que somos unos privilegiados por semejante minucia, resulta tan bochornoso que provoca la contraria reacción de ofensa.

Hablando siempre de forma generalizada (siempre hay quien rompe moldes) si no emprendemos no es por culpa de que nuestra naturaleza sea escasamente emprendedora, sino porque es extremadamente conformista y dispuesta a aplaudir que nos echen las migajas de lo que otros se comen a boca llena. Igual que surge arte en un ambiente de artistas y acróbatas en un circo, nunca avanzaremos en una sociedad poco avanzada, ni podremos ir por delante si siempre salimos los últimos. Aquí no hay ambiente para emprender.

Tal vez haga falta un presidente (o presidenta) que se niegue a viaje inaugural alguno mientras no sea en un AVE que haga Badajoz-Madrid en menos de dos horas, y algo habrá cambiado definitivamente. Hasta entonces, solo nos queda, siempre, el vagón de cola.