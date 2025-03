El vagabundo

Comenta Compartir

La cuesta de enero nos pone más bien tristes. Y yo no quiero. Hay muchos juguetes, muchas sorpresas y muchas sonrisas. Es verdad que el ... 2021 ha sido un año muy desagradable: con virus, herpes y molestias varias sin saber qué pasa; pero todo esto no es bastante para que nos venza el pesimismo. Leo y escribo tachando y rehaciendo palabras que me llevan por ideas y emociones frecuentes en este tiempo fugaz entre un año que se va y otro que ya está aquí hace una semana. Repaso lo inmediato para fijar algún detalle y solo veo cifras amenazadoras que, en el tiempo que tarda en llegar de mi mesa al periódico esta columna, pueden cambiar hacia arriba o hacia abajo como por capricho de un dios inhumano y distante.

Habrá que ir al psicólogo porque el camarero del bar de enfrente está en el paro, la compañera de trabajo, confidente casi obligada otros años en septiembre, dice que no tiene el coco para dar consejos y en una situación más precaria está el cuñado ese que viene a casa por Navidad: está recién separado y solo sabe los distintos nombres que puede tener la ginebra de un gin tonic. Así pues, con los psicólogos habituales desplazados o en cuarentena y sin un brujo que pueda adivinar el futuro, la cosa se pone difícil para salir vivo del día de Reyes. Una de las propuestas que da el médico cuando el paciente le confiesa que se siente deprimido o simplemente triste es que se vista y se peine como si todos los días fueran Domingo de Ramos, o sea, fiesta, y salga a la calle a ver a los demás y a recrearse imaginando qué les pasará por la cabeza cuando los ve andar por el paseo de los melancólicos, hablar alto o bajo en el cine o en familia; incluso cuando cantan acompañados de gente o en solitario (de estos hay pocos en Cáceres comparado con ciudades más grandes). Lo peor es creer que esa película de terror es solo tuya. En fin, es complicado, pero tú lee, escribe, pon la tele, inventa novelas con los rostros de los viandantes, convierte en senador o artista al vagabundo. Él es la prueba de que la cuesta de enero no está siempre enlosada con dinero; y los menos creativos recurren a la fórmula de Sancho Panza que debiera ser eslogan de todas las bodegas del mundo: «No tengo nada de hipócrita bebo cuando tengo gana y cuando no la tengo y cuando me lo dan».

