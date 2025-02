Sin vacunas contra la gripe

Comenta Compartir

No salimos de una mentira cuando nos encontramos con otra, sobre todo en lo relativo a la sanidad de andar por casa. El pasado 9 ... de diciembre, en el centro de salud La Paz de Badajoz, después de tener una cita, utilizando los medios que han puesto a nuestro alcance como llamar por teléfono sin que nadie descuelgue o te conteste la maquinilla eso de por «saturación» o, «nuestras líneas están ocupadas, vuelva a marcar pasado unos minutos» para conseguir cita, y nos pusieran la vacuna contra la gripe que nos anuncian como necesaria, sobre todo a los que tenemos una edad, acudimos a la cita. Tras más de 25 minutos con cita previa, sale una enfermera y nos comunica a los más de 20 sufridos pacientes que nos marchemos a casa porque la vacuna ni está ni se la espera, o sea, que no tenemos vacunas de las prometidas según la profesional, que sufría tanto como nosotros. Y digo yo, teniendo existencias en las farmacias y almacenes suministradores de las mismas, ¿cómo es posible que no le pidan a esos establecimientos al menos las necesarias para salir del paso con los citados pacientes? Al ser puente, ni siquiera la calefacción del centro de salud fue puesta en marcha. Y le digo al responsable, que imagino será el señor José María Vergeles, que si lo que pretende es que cojamos la gripe por falta de calor en los centros para ahorrarse las vacunas, siga así que lo conseguirá próximamente.

Temas

Cartas a la directora