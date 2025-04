Utilización de la violencia

Comenta Compartir

En vísperas del Día Internacional contra la Violencia de Género resulta vergonzoso que se esté utilizando dicha ley como arma política, en especial, por parte ... de quienes nunca han creído en ella. ¿Qué legitimidad tiene la derecha de este país si votan en contra de cualquier ley que favorezca la eliminación de este tipo de violencia? Y lo peor, es que lo hacen en connivencia con la extrema derecha de este país, a la que Alberto Núñez Feijóo se ha encomendado ante el temor de que sigan ganando el terreno que pierde el Partido Popular debido a su incongruencia. A esto hay que unir las meteduras de pata de Isabel Díaz Ayuso, que no ceja en hacer declaraciones insensatas y a la que Feijóo no pone freno aun a sabiendas de que, con las manifestaciones de esta responsable política, no solo ofende a los ciudadanos madrileños, sino a muchos compañeros de partido que observan escandalizados la cantidad de improperios que suelta la presidenta. Son tantas las expectativas del señor Feijóo de derrocar al presidente del gobierno que está obviando las verdaderas amenazas que tiene dentro de su propio partido.

Temas

Cartas al director