Quien bien te quiere te hará... sanar. Soy reacio a acudir al médico, pero llevaba tres días ya con un dolor molesto en la pierna ... derecha. Me insistieron tanto que acabé en urgencias del hospital de Llerena. Y me urge dar las gracias, porque me encontré con un magnífico equipo de doctor, enfermeras, celadores que me atendieron con una gran profesionalidad, con una agilidad y una cercanía maravillosas. Era un trato casi familiar, que me hizo olvidar por un momento que estaba en un lugar que no es grato visitar, porque nos recuerda nuestra fragilidad. En el breve tiempo de espera, tras las pruebas pertinentes, pensaba qué gran suerte es tener un hospital cerca, en una tierra con tantas necesidades como es la Campiña Sur; qué suerte contar con unos profesionales entregados y con vocación, eficaces y amables; qué necesario es mantener estos bienes básicos para una comunidad envejecida y polimedicada. Pensaba que ellos están siempre allí, que no cierran, que están verdaderamente al servicio de la comunidad. Por eso me urge darles las gracias. Y por eso me urge pedirle a nuestra sociedad que no deje de movilizarse para apoyar una sanidad pública digna y de calidad. ¡Ah! Me llevé recetadas diez inyecciones. Que no todo iba a tener pinta de cuento de Navidad.

Cartas a la directora