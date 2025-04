Al Universitario por el Cerro Gordo

Comenta Compartir

Tener que ir al Hospital Universitario de Badajoz por el Cerro Gordo, esta situación ocurrió el pasado domingo, día 7, con motivo de la maratón ... en la ciudad. Se lo deben de hacer mirar lo iluminados que diseñaran el recorrido, porque no creo que sea normal colapsar una ciudad entera durante toda la mañana. El periplo fue el siguiente, del CUAP (Centro Unificador de Atención Primaria), dirección a Sinforiano Madroñero hasta la rotonda de los corazones, desvío a la derecha hasta la rotonda de Don Bosco. Le consulto a un agente de la Policía Local y me aconseja muy sabiamente que tal y como está para ir al Hospital Universitario desde ese punto, lo mejor es que me dirija a la autovía por el Cerro Gordo y, en efecto, así lo hice. Menos mal que la situación no era de urgencia, pero si lo hubiera sido no sé cómo hubiera acabado.

Cartas al director