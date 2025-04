La universidad, pública y extremeña

En las últimas semanas se han dado a conocer hasta tres iniciativas para instalar en Extremadura universidades privadas, siendo alguna de ellas un verdadero enigma ... académico y sus intereses en nuestra región, completamente desconocidos. Pero como se ha de partir siempre de cierta ingenuidad para poder sobrevivir, mantengamos esos intereses en el ámbito del misterio teológico y partamos de que sean legítimos, legales y hasta benéficos.

¿Sería conveniente tal explosión de universidades privadas en nuestra región? Absolutamente no, en mi opinión. Y no lo digo por el corporativismo de pertenecer a la Universidad de Extremadura, pública, pues mi consideración sobre las llamadas «universidades» privadas es y siempre ha sido la misma allí donde he vivido y en las distintas instituciones por las que he pasado. En España, al menos, suelen ser muchas (no todas, claro) de una pésima calidad académica, con muy pocas exigencias curriculares para sus docentes y con una propensión a la expedición sin ton ni son de títulos que avergonzarían al más pedigüeño. Tan es así que el Gobierno y el Ministerio están intentando poner un poco de orden en el desbarajuste que tenemos de «universidades» privadas, muchas de ellas fantasmas y verdaderas estafas educativas, que no merecerían ni pronunciar siquiera la denominación que se auto-adjudican y que desvirtúan toda competencia. La pública debe reunir unos requisitos muy exigentes, sus docentes gozan de independencia a la hora de evaluar al alumnado y los estudiantes acceden no en función de la renta o de la capacidad económica, sino de sus aptitudes y resultados académicos.

El Estado social que nos dimos todos en la Constitución de 1978 no es solo una forma política para redistribuir la riqueza vía impuestos progresivos, o para garantizar derechos sociales a los trabajadores, sino también la mejor fórmula para que los servicios públicos ayuden a que la igualdad de oportunidades sea una realidad y a que cualquiera pueda llegar a lo que se pretenda sin condicionamientos socioeconómicos previos. Y no hay mejor ejemplo de ello que la universidad pública, el gran ascensor social de la España democrática junto al sistema de becas que la ha venido acompañando. Y una universidad que, en el caso de nuestra región, ha de estar comprometida con su tierra, con la Extremadura real, rural y urbana, que afronta retos tan relevantes como el demográfico y territorial, el climático o el de la desigualdad. ¿Tendremos ese compromiso con una universidad privada que solo busca el beneficio particular y cuyos estándares son desconocidos? ¿Podrá ser un instrumento de igualdad una empresa guiada por la acumulación de dinero y capital? No lo creo. La mercantilización del conocimiento es su degradación, su reducción a un producto de compraventa sin valor, pero con precio. Y está en la mano de la Asamblea de Extremadura impedirlo, pues cada iniciativa presentada necesita el respaldo de una ley autonómica específica que espero, sinceramente y por el bien de nuestra región, no se llegue a aprobar.