La Universidad de Mayores sale a la calle

Comenta Compartir

Ciudadanos de Mérida y Badajoz han salido a las principales calles para promocionar este medio cultural en beneficio de los mayores. La Universidad de los ... Mayores ha sido y es un gran avance para la sociedad, especialmente para los mayores. En las clases recordamos temas que nos han servido en nuestras vidas diarias y que ahora volvemos a tocar, además de nuevos temas de máximo interés. Gran parte de los profesores pertenecen a la Universidad. Las clases son participativas, y en ellas el alumno aporta su sabiduría y experiencia de la vida. Nos aporta optimismo, en cuanto al espacio y el tiempo libre. A veces, no sabemos cubrir el tiempo del que disponemos, sintiendo lagunas importantes en nuestro estado anímico y en las clases de la Universidad de Mayores agilizamos la mente y el cuerpo se nos mantiene activo. Es una terapia importante para las personas que peinamos canas . Podemos viajar, hacer amigos, participar en grupos y en actividades culturales, deportivas o sociales. Es una forma de aportar y sentirnos útiles a los demás. Demos la bienvenida tanto a los alumnos que continúan como a los que se van a incorporar por primera vez al curso 2022-23 de esta Universidad de Mayores en Extremadura. Tener 55 años es el requisito principal que debemos tener para optar a esa ilusión de volver a las aulas los que en su momento no pudimos o no tuvimos la oportunidad de hacerlo o conseguirlo. El alumno debe de ser el propio canalizador de estos valores. La Universidad de los Mayores es el gran 'boom' de las sociedades modernas. Animo a los mayores de 55 años a que se informen y participen con nosotros, se alegrarán.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora