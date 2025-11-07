HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
Editorial

La Universidad y sus brechas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En un mundo de complejidad creciente, la especialización técnica es la gran codiciada del mercado de trabajo. Los resultados del último estudio de la Fundación ... CYD revelan que España privilegia las Ciencias frente a las Letras y la universidad privada frente a la pública. Los egresados en Medicina, Ingeniería e Informática logran los mejores salarios, mientras que las Artes y Humanidades recogen los peores, así como una empleabilidad notablemente inferior. Y junto a esta realidad, persiste una brecha de género preocupante en todas las ramas de conocimiento: las licenciadas obtienen en general menos contratos indefinidos y peores salarios que sus colegas varones de promoción. La transformación profunda que avecina la irrupción de la IA podría incrementar estas brechas en el medio plazo. Nuestra sociedad tiene dos desafíos por delante de cuya solución depende mitigar las tensiones del mercado laboral para una generación. Primero, garantizar el mismo sueldo a mujeres y hombres en el desempeño del mismo empleo. Y segundo, encontrar el modo de proteger la formación universitaria ante la tiranía de la ultraespecialización, que antepone la utilidad práctica al verdadero conocimiento, el único que permitirá adaptarse a los retos del futuro.

