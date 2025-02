Las uniones de los partidos

Comenta Compartir

A veces enviamos cartas con el «sello» de defender o destrozar al partido político que no nos interesa o que no comulgamos con sus ideas, denunciamos a nuestro libre pensamiento los fallos que están o han cometido en su día alguno de los componentes del ... partido en cuestión sin respeto al candidato o candidatos del partido a las elecciones siguiente. No solo la crítica se ceba con la institución futurible ganador o perdedor sino que hasta se ataca a los posibles votantes, se les tacha de incultos por no saber a quién votar al no identificar sus señas en los mítines, pues bien en el caso de Andalucía y lo hago extensivo a toda España, está claro quiénes son y sus enseñas de los partidos políticos, a saber: morado, partido Podemos, comunista y socio del actual partido en el gobierno (PSOE). La hoz y el martillo simbología del partido comunista, también socio del partido en el gobierno. La estela da para los independientes de Cataluña, también ellos dentro del gobierno de la nación española aunque no la quieran. Y, como no, la rosa medió estrangulada por los dedos de una mano al Partido Socialista, actuales inquilinos de la Moncloa y que junto con todos los nombrados componen el Gobierno de la nación.

Está claro que cada uno para ocupar los sillones directivos puede coaligarse con el partido o partidos que les de la real gana, como el caso de Castilla y León, donde los ganadores, el Partido Popular, se unieron a Vox y no han tenido problema con el entendimiento, al igual que pasó en Andalucía y que esperamos pase en esta autonomía. Posteriormente en las generales puede ocurrir con los populares si ganan, que se podrán unir con quien les plazca si ello fuera necesario por el bien de los ciudadanos de este país, sufridores por la gestión de los actuales gobernantes, ¿o no?

