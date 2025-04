Unión Don Benito-Villanueva: ¿Sentimientos o progreso?

El próximo día 20 de febrero va a tener lugar la votación para la posible unión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Será ... una consulta sorprendente e insólita en nuestro país forjada por el posicionamiento audaz de dos alcaldes que lógicamente han apostado por la fusión de los dos pueblos.

Don Benito es una entidad propia desde el siglo XV, con una superficie de 561 kilómetros cuadrados y una población de 37.300 habitantes, mientras que Villanueva de la Serena cuenta con un censo de 25.800 personas, una superficie de 152 kilómetros cuadrados y su denominación como tal data del año 1389. Ambas están separadas por una distancia de 7 kilómetros y entre uno y otro pueblo se localizan a lo largo de los 5 kilómetros de carretera diferentes dependencias públicas y privadas.

Es de suponer que una parte de los ciudadanos estarán a favor de la unión, otros en contra y quizás algunos ni a favor ni en contra, mostrando su más absoluta indiferencia. Los motivos por los que unos se inclinen a votar en contra, entiendo, que estarán vinculados a los sentimientos personales y los que voten a favor asociados a un posible mayor desarrollo de los pueblos implicados. Sentimientos tales como: «Yo nací aquí, mis padres y abuelos también y mis hijos y nietos». Por su mente pasará la tradición de siglos, el tamaño y riqueza de cada pueblo, las fiestas patronales, las tradiciones populares, la rivalidad deportiva y además les sonará extraño una nueva identidad; nacido o natural de «Villadon», «Villabenito» o «Calabaserón» por poner algún nombre imaginario. Si al menos el nuevo nombre aunara sentimientos o lazos compartidos, tal vez episodios históricos que les sugiriera afectividad y apego comunes, quizás no lo vieran tan mal. En la década de los 70 se construyó el hospital comarcal en la carretera que unía ambas localidades, pero ubicado en el término municipal de Don Benito lo que motivaba que los hijos nacidos de padres de Villanueva se les ponía en su documento de identidad natural de Don Benito. Esta circunstancia enrabietaba a los «villanovenses». Todo ello representa al fin y al cabo sentimientos muy loables. Me llaman la atención las charlas, conferencias y mitines que apuestan por el 'sí' de forma contundente y no halla aparecido ninguna plataforma reivindicando el 'no'.

Pensando en las posibilidades que se abrirían a las generaciones futuras, con mis sentimientos, mis dudas, mis incertidumbres, mi personalidad, votaría 'sí'

De otro lado se sitúan los favorables a la unión, que seguro que comparten parecidos sentimientos, pero que en la balanza anteponen los probables beneficios económicos. Se pasaría a formar un municipio con más de 70.000 habitantes, la tercera localidad con más vecinos de nuestra comunidad, tras Badajoz y Cáceres, y no hay que ser un experto en economía o sociología para vislumbrar lo que esta fusión puede acarrear: nuevos servicios, polos industriales, sedes universitarias, servicios sanitarios, infraestructuras....

Cierto es que aunque el trasiego de los ciudadanos de un pueblo a otro es una práctica habitual ya que las actividades profesionales, servicios administrativos, comercio y restauración, se localizan indistintamente en una localidad u otra, se mantiene la identidad de cada uno de ellos.

Pronto se sabrá el resultado. Si fuese favorable a la fusión, los detractores, pasado un tiempo y al no ver de forma rápida y tangible el progreso ya se encargarán de apuntar «cambiasteis el nombre para nada» y si sale el 'no', pues unos días de comentarios jocosos y a seguir con la misma rutina y pronto a olvidar el tema. Cabría preguntarse que si se apuesta por la fusión esto serviría para marcar tendencia para la unión de otras localidades; pueblos donde, en una misma calle, una acera pertenece a un municipio y la acera de enfrente a otro. Me viene a la cabeza el caso de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas en la provincia de Madrid, separados por dos calles la Avenida de España y la avenida de Madrid; ¿Seguirán el mismo camino? Tiempo al tiempo.

Un servidor es natural de Don Benito, pero al no estar incluido en el censo electoral no puede votar, aunque sí vivo con expectación lo que representa este movimiento y por supuesto el resultado de la consulta. Más ¿Y si pudiera votar? Decía el premio Nobel de literatura Mahatma Gandhi que «el futuro depende de lo que hagas hoy» y pensando en las posibilidades que se abrirían a las generaciones futuras y asistiendo al drama que representa el paro juvenil en esta tierra, cada vez más despoblada, prefiero que la gente se quede en su pueblo, se llame como se llame, y no tener que añorar su terruño desde otros territorios. Con mis sentimientos, mis dudas, mis incertidumbres, mi personalidad, votaría 'sí'.