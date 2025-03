Nos unimos a su dolor

Comenta Compartir

Como vecinas del barrio de la UVA, las mujeres del Centro de Promoción de la Mujer, nos hemos enterado del fallecimiento de un vecino de ... la zona por accidente laboral como así ha publicado el periódico HOY. De estas muertes a veces solo se habla unos días y luego van quedando en el olvido. Pero somos conscientes de que para la familia no es así, pues es la que va a sufrir las consecuencias de su pérdida y la falta de su presencia que marcará sus vidas. También quedará en sus compañeros de trabajo que intentaron por todos los medios salvarle la vida. Pensamos que estos hechos no deberían pasar, se tendrían que poner todas las medidas de seguridad en la realización de todo trabajo y prevenir para que no ocurran estos accidentes tan lamentables. La seguridad de los trabajadores debe primar sobre todas las cosas. La vida de las personas no tiene precio. Desde aquí queremos manifestarle nuestro dolor y cercanía a toda la familia. Descanse en paz.

