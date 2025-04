Unidad para disuadir a Putin

Comenta Compartir

La crisis abierta por el despliegue de fuerzas militares de Rusia en torno a Ucrania, que el régimen de Vladímir Putin ha convertido en un ... memorándum dirigido a Estados Unidos en el que exige que la Alianza Atlántica no continúe ampliándose hacia el Este, concierne a España y la interpela. Somos un país democrático que no puede mostrarse indiferente ante la anulación pretendida de la soberanía de los ucranios y la integridad de su territorio. Formamos parte de la Unión Europea, y la seguridad y prosperidad de sus habitantes queda en entredicho si continúa la escalada. Estamos integrados en la OTAN y el Gobierno renovó en diciembre sus compromisos al respecto. De él se espera, por tanto, una unidad de criterio en este asunto, cuya ausencia debilita a España en el exterior. No habla bien de su peso internacional que Joe Biden excluyera el lunes a Pedro Sánchez de su rondas con líderes europeos para analizar la situación.

Rusia prosiguió ayer sus maniobras militares en Crimea y en puntos limítrofes con Ucrania, por lo que el diálogo no puede ser el subterfugio sobre el que el Kremlin se engrandezca. España y la UE aspiran a que las cosas sigan más o menos como están, siempre que desaparezcan las amenazas expresas o implícitas desde el respeto a las fronteras actuales y se disipe la incertidumbre que pesa sobre millones de personas. Pero el deseo unánime de seguir en paz y de que esta se restablezca en las lindes entre Rusia y Ucrania no puede llevar a buscar la equidistancia entre Moscú y Washington, como ha sugerido Pablo Iglesias. Putin persigue triunfos parciales que le valgan para perpetuar su régimen. Y uno de sus objetivos más primarios es que Rusia pueda sentirse superior a lo que es realmente induciendo divisiones en el 'otro bloque'. Ninguneando a la UE para recrear la bipolaridad con EE UU. Esperando que cada país reviva contradicciones pasadas frente al enigma ruso. Contando hasta con el populismo de extrema derecha y supremacista para dislocar el mundo a su favor. Ojalá que ni el Congreso español ni los demás parlamentos nacionales se vean obligados a pronunciarse sobre una participación directa de sus Fuerzas Armadas en operativos sobre el terreno. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha referido a las cuatro 'd' de la política del Ejecutivo: diplomacia, distensión, desescalada y disuasión. En una crisis como la actual, las tres primeras dependen de la cuarta y solo saldrán adelante si los aliados empequeñecen a Putin.

