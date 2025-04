Unicaja banco

Comenta Compartir

Aquella mañana del 9 de agosto del año en curso, el sol se mostraba cruelmente implacable. Al entrar en la sucursal de Unicaja, sita en ... la calle Rafael Lucenqui Martínez (Montesol) de Cáceres, supe de inmediato que el empleado al que iba a dirigirme me amargaría la mañana. Me basto ver su rostro y observar su actitud. Efectivamente, estaba dispuesto a «meterme un dedo en el ojo». Y lo hizo. Yo solo quería una nueva libreta de ahorro, porque se había agotado la que utilizaba hasta el momento. Se negó en rotundo. Que no. Que bajo ningún concepto. Que fuera a la sucursal de la avenida de la Hispanidad, que era allí donde tenía la cuenta. La cuenta la tengo en Unicaja, no en una sucursal concreta –le dije–. Que otras veces y en esta misma oficina, amablemente me la dieron –le manifesté–. Se ratificaba una y otra vez y de manera agria, en su negativa. Para no llegar a mayores, me marché caminito de la avenida de la Hispanidad con los sudores propios del estío, muy riguroso este año, donde me la facilitaron. Le hice saber lo ocurrido a la empleada que me atendió, a modo de comentario, y sin decir nada, con su mirada me lo dijo todo. Intuyo que el primer oficinista bancario confunde su obligación, que no es otra que hacerle al cliente la vida más amable en su ámbito, y no al contrario.

Pequeñas y cotidianas cosas sin mucha importancia, que para mí la tiene toda. Y estoy seguro, que para más ciudadanos. Porque el tiempo no es oro, el tiempo es, como dijo alguien acertadamente, VIDA.

Cartas al director