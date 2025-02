Reconozco que abrí y vi el vídeo varias veces y tuve un lamentable momento en el que la 'performance' persianera me dejó ahí clavada, fascinada. ... Entendedme, hablo solo en términos estéticos, en lo coordinaditos que estaban todos los movimientos, en ese edificio en el que todas las ventanas se iban iluminando al unísono después del 'unga-unga', ese 'grito de guerra' dirigido a las vecinas de enfrente que ha desatado un debate necesario. Benditos móviles que nos permiten ver lo que antes, hace no demasiado, se quedaba en un rumor, algo que alguien te dice que ha visto y tu no te crees mucho.

Empiezo a escribir el jueves por la tarde, pocas horas después de que hayan trascendido esos versos floridos de balcón que salieron de un colegio mayor universitario y que bien podrían haber sido firmados por un Quevedo o un Lope. Frases que son intelectualidad y sensibilidad pura, muy propias de alguien que estudia en una universidad de renombre y que en realidad demuestra, coñas aparte, que aunque tus padres suelten 1.200 pavos al mes para que no te falte de nada tú puedes ser un gañán acreditado. Supongo que a estas alturas ya se le habrá dado la vuelta al asunto varias veces y más de uno se habrá parapetado en la tradición, que parece justificar todas las barrabasadas que se nos ocurran. Recordad que durante muchos años en un pueblo de Zamora se tiraba una cabra viva por un campanario abajo. Y era normal.

Viendo el vídeo al que me enganché y que puse en bucle me alegré infinito de no haber tenido una vida universitaria bizarra. Procedo del mismo lugar en el que estudié la carrera, seguí viviendo con mis padres en esos años estudiantiles, por lo que me quedé sin paladear los ritos iniciáticos de los colegios mayores y las residencias. Tampoco tuve novatadas en la Facultad. Éramos ciento y la madre, formo parte de esa generación que vio cumplido el sueño aquel de 'el hijo del obrero a la Universidad' y allí me vi yo, un número, anónima y tranquila, sin tener que aguantar que nadie me enharinara ni me obligara a hacer un ridículo trenecito para socializar.

Pero sigo con lo de la tradición. Las propias chavalas a las que iban proferidas esas cromañonas frases reconocen que son «irrespetuosa e inadecuadas», pero a renglón seguido alegan que se han sacado de contexto y se malinterpretan y, sí, que es que son tradición y no machismo. Hay otro vídeo en el que ellas responden algo ininteligible desde sus balcones y te das cuenta que es un toma y daca puede que aceptado pero que, y que me disculpen las chicas, sí es machismo, una machistada como un camión. Palabras que perpetúan roles, que nos hacen retroceder mil años en derechos, como si nada hubiera servido para nada.

Remato esta columna ya en viernes, después de asistir al II Congreso Internacional de Periodismo Miguel Delibes, en Valladolid, en donde he tenido la suerte de escuchar a la periodista y activista colombiana Jineth Bedoya, que fue secuestrada y violada en su país por los paramilitares y se ha convertido en la voz de las mujeres que en el mundo han sufrido violencia sexual. Me encantaría que hubieran podido escuchar a esta mujer los del Elías Ahúja y las del Santa Mónica. Se acababan las tonterías.